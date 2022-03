New Spring Summer Collection UNTAMED by MOOST & THE MUSE

WE DAGEN JE UIT OM JE AUTHENTIEKE ZELF TE ZIJN!

De nieuwe lente/zomer collectie UNTAMED by MOOST & THE MUSE is nu verkrijgbaar in onze webshop en in verschillende winkels door heel Nederland. De nieuwe collectie daagt je uit om je wilde kant in jezelf te ontdekken. Het is een herinnering aan de ongetemde versie van de vrouw. Helaas is ze een bedreigde diersoort; ergens onderweg begonnen vrouwen te geloven dat ze labradors zijn terwijl het in feite wolven zijn. Onze muses zijn er om jou te inspireren de wilde kant in jezelf te ontdekken, je authentieke pure zelf te zijn en je leven in te delen zoals alleen jij dat wilt!

REN OP JE BLOTE VOETEN DOOR DEZE MAGISCHE WERELD

De collectie Untamed zit boordevol avontuurlijke kledingstukken die vrouwen helpen hun wilde natuur te ontdekken. Ze rent vrij over het strand in zwierige linnen blouses en jurken met ruches en borduur details. Op blote voeten gekleed in een zilveren glitter jurk danst ze de hele nacht door onder de sterren. Tropische patronen, vervaagde slangenprints en stonewashed stoffen zorgen ervoor dat ze gekleed kan rondslenteren tijdens haar lokale citytrips.

Dames collectie SS22 UNTAMED by MOOST & THE MUSE, eigendom van het merk.

DUURZAME LEEFSTIJL

MOOST & THE MUSE by MOOST Wanted laat zich niet leiden door fast fashion trends of kleuren maar werken vooral met natuurlijke tinten die passen bij ons verhaal, collectie en concept. Onze zomer- en winter artikelen zijn niet seizoensgebonden en worden zo ontworpen dat ze het hele jaar door draagbaar zijn. Elke collectie is een aanvulling op de vorige collectie. We kiezen ervoor om zoveel mogelijk met natuurlijke materialen te werken zoals linnen en viscose blends, 100% katoen en modal.

MOOST & THE MUSE WIL JOU ALS VROUW INSPIREREN

MOOST & THE MUSE wil jou als vrouw inspireren om jezelf te laten zien en je stem te laten horen. Om je authentieke en unieke zelf te zijn en jezelf te bevrijden van de sociale druk en normen. Wij geloven erin dat elke vrouw uniek en mooi is op haar eigen manier en dat mag je als vrouw ook uitdragen! Onze collecties bestaan uit unieke tijdloze kledingstukken die jou helpen om jezelf uit te drukken en je te helpen in jouw weg naar een bewuste leefstijl. Wij laten ons niet leiden door fast fashion trends of kleuren, maar wij werken juist met neutrale tinten die passen bij ons verhaal en concept. Onze zomer- en winter artikelen zijn niet seizoensgebonden en kunnen het hele jaar door gedragen worden, zodat jij wild en vrij kunt rennen in deze magische wereld en het leven kan leiden precies zoals JIJ dat wilt!