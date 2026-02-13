New York Chic: De runway show van de Michael Kors Herfst/Winter 2026-collectie ter ere van het 45-jarig jubileum

De Herfst/Winter 2026-collectie van Michael Kors wordt gekenmerkt door dramatische eenvoud en een herinterpretatie van garderobe-essentials. Maatwerk ontmoet zachtheid in schuin gesneden stoffen, delicate draperieën, soepele lagen en moderne interpretaties van klassieke texturen zoals tweed en flanel. Een nieuwe benadering van avondkleding vindt de balans tussen stoer en glamour, zichtbaar in broeken met slepen, overhemden geïnspireerd op de herengarderobe, weelderig handborduurwerk en cocktailjurken met slepen die ook als omslagdoek fungeren.

Credits: Courtesy of Michael Kors

Het kleurenpalet bestaat uit stedelijke neutrale tinten, waaronder Kors’ kenmerkende camelkleur (dit seizoen ‘fawn’ genoemd), geaccentueerd door krachtige kleuren als robijnrood, framboos en wijnrood. De accessoires omarmen de architectonische kracht van de thuisstad van de ontwerper en worden gecombineerd met schoenen die zijn ontworpen voor een dynamisch stadsleven. Opvallende outerwear benadrukt de indrukwekkende uitstraling van het seizoen.

Een op maat gemaakte soundtrack van componist Sébastien Perrin sloot aan bij de orkestrale achtergrond van de showlocatie en de inherente glamour van het seizoen. Modellen als Liisa Winkler, Julia Nobis, Paloma Elsesser, Karolin Wolter, Ugbad Abdi, Alex Consani, Aymeline Valade, Amelia Gray en Devyn Garcia liepen over de catwalk. De legendarische supermodel Christy Turlington sloot de show af.

Op de eerste rij zaten beroemdheden als Uma Thurman, Dakota Fanning, merkambassadrice Suki Waterhouse, Gabrielle Union-Wade, Kelsea Ballerini, Mary J. Blige en Martha Stewart. Ook Olivia Munn, Leslie Bibb, Rachel Zegler, Nicole Scherzinger, Audra McDonald en andere vrienden van het merk waren aanwezig.

De festiviteiten gingen verder toen de gasten het Lincoln Center overstaken naar de New Yorkse klassieker P.J. Clarke’s voor cheeseburgers en martini’s. Een verrassend piano-optreden van de voor een Grammy genomineerde muzikant en artiest Rufus Wainwright zorgde voor een daverend succes.

