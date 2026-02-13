New Yorker breidt portfolio uit en maakt mode beleefbaar met nieuwe parfumcollectie

Na een uiterst succesvol jaar zet New Yorker, een van Europa's toonaangevende internationale young-fashion merken, de volgende strategische mijlpaal: Met de lancering van een eigen parfumlijn breidt het bedrijf zijn merkwereld uit met zes zintuiglijke dimensies. De uitbreiding van het portfolio is een logische stap in de positionering als een holistisch lifestylemerk.

Mode is bij New Yorker altijd meer dan kleding – het is een uiting van houding, identiteit en de tijdgeest. Na een periode van sterke groei en grote internationale dynamiek, krijgt deze visie nu een vervolg: Stijl moet niet alleen zichtbaar, maar ook beleefbaar zijn.

De nieuwe FRAGRANCE COLLECTION sluit naadloos aan bij het bestaande merkenportfolio, dat onder andere FSBN & FB SISTER, AMISU, SMOG, BLACK SQUAD, ICONO, STUDIO71, LUCKY ATHLETES en CENSORED omvat. Net zoals de eigen merken mode op een individuele manier interpreteren, stellen de drie nieuwe dames- en herengeuren iedereen in staat om een eigen ‘signature scent’ te ontdekken.

Het geurenspectrum varieert van frisse citrusnoten met aquatische accenten en bloemig-poederachtige composities tot warme vanille- en amberakkoorden en kruidig-houtachtige noten.

Ook in het ontwerp van de flacons en de visuele presentatie blijft New Yorker trouw aan zijn merk-DNA: helder, modern en zelfverzekerd.

Dress for the moment. Scent for impact.

