Neycko, specialist in techno jersey, benadert een breder publiek met nieuwe collectie

Het Nederlandse modemerk Neycko, bekend als specialist in techno jersey collecties, blijft zijn bereik uitbreiden. Met de opkomst van elastische jerseys in mannenmode, maakt nu de techno jersey een opvallende opmars. Neycko, vanaf het begin al onderscheidend door een complete look aan te bieden voor heren in travelwear stoffen, zet met de SS24 collectie een nieuwe stap in deze richting.

De toenemende populariteit van techno jersey

De vraag naar techno jersey bij mannen neemt toe, vooral na de Corona-periode, waarin de behoefte aan comfortabele kleding enorm is gestegen. Bovendien zijn items van techno jersey duurzaam, omdat ze langer meegaan: de stof verkleurt niet, pilt niet en is gebruiksvriendelijk. Met de Noos-collectie biedt Neycko een basisassortiment van pantalons, overhemden en colberts. Door de unieke eigenschappen van de stof en de pasvorm is er een perfecte match.

Credits: Neycko

Innovatie in design

Neycko gaat nu echter een stap verder. Waar de collectie eerst nog gebruikmaakte van uni kleuren, introduceert het merk nu wash-off en suède-looks, allemaal vervaardigd uit techno jersey. Hiermee wordt het totale aanbod uitgebreid en worden combinatiemogelijkheden vergroot.

"We hebben veel positieve reacties ontvangen op onze basiscollectie", zegt Rick Ros, eigenaar van Neycko. "Techno jersey is een materiaal dat nog in opkomst is. Klanten zijn verkocht zodra ze een item dragen." Daarom heeft Neycko vernieuwde techno jersey stoffen aan de collectie toegevoegd. "Met de wash-off en suède look richten we ons op een breder publiek. In nauwe samenwerking met klanten hebben we de collectie verder ontwikkeld, en de eerste reacties zijn uiterst positief. Comfort is ons belangrijkste uitgangspunt." De nieuwe collectie omvat chino's, overshirts en jassen. Aan de Noos-collectie worden T-shirts en shorts toegevoegd.

Credits: Neycko

Groei en uitbreiding

Neycko heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke groei doorgemaakt, die nu ook zichtbaar is in België en Duitsland. Vanaf maart zijn er ongeveer 120 verkooppunten in de Benelux. Met de SS24 collectie bewijst Neycko wederom zijn vooruitstrevendheid in de mode-industrie, door comfort te combineren met stijl en innovatie.