Neycko, stijlvolle travel wear voor mannen

Een bedrijf kan op verschillende manieren ontstaan. Soms vanuit de vraag naar een oplossing, soms wordt er eerst een product op de markt gebracht. En soms ontmoeten vraag en oplossing elkaar precies in het midden. Zo begon in 2021 (midden in Corona) het mannenmodemerk Neycko, het familiebedrijf van Rick Ros uit Den Haag. Rick en zijn vader, Nico Ros, bogen zich twee jaar geleden over de ideale herenbroek. Een exemplaar dat draagt als een trainingsbroek, maar eruitziet als een nette pantalon. De stijlvolle, multi-inzetbare broeken bleken een schot in de roos. In navolging van dit grote succes breidden de heren de collectie verder uit. In juli 2023 lanceert Neycko de eerste seizoenscollectie voor SPRING/SUMMER 2024. Hiermee is Neycko het eerste Nederlandse merk met een kledinglijn voor mannen die volledig bestaat uit travel wear stof.

Waarom Travel Wear?

Neycko ontwikkelt kledingstukken die je met plezier draagt. Niet zo gek dus dat het bedrijf ervoor kiest om te werken met de multifunctionele techno-jersey stoffen. Deze hoogwaardige stof is duurzaam, ademend, rekbaar en kreukvrij. Travel stof is de afgelopen jaren enorm in populariteit gegroeid. Voornamelijk onder vrouwen, want voor mannen is er nog niet zoveel in te vinden. Reden voor Neycko om hier een speciale collectie aan te wijden. Met de Travel Wear Collection kunnen nu ook mannen genieten van deze veelzijdige stof. Rick: “Comfort is zeker in de herenmode nu een steeds belangrijkere factor aan het worden. Voor veel mannen is dit ook herkenbaar. Het maatpak is allang niet meer de standaard. Casual kleding wordt steeds meer de norm, ook bij formele gelegenheden.”

Rick: "Travel wear wordt voor mannen steeds meer een onderdeel van hun garderobe."

Travel Wear Collection

Na een succesvolle pilot met eerst een herenpantalon van Italiaanse techno jersey, is Neycko vorig jaar gestart met een volledige Never out of Stock “comfort wear” collectie. Deze bestaat uit pantalons, overhemden, polo’s en colberts. “We hebben tijdloze basis items in diverse kleuren die nooit uit de collectie gaan", zegt Rick. “Onze klanten ervaren dat als zeer prettig. De kleding die klanten nu graag dragen is er over 10 jaar dus nog steeds. "En we maken alleen items die uitsluitend uit techno jersey stoffen bestaan”, aldus Rick. Volgens Rick wordt travel wear kleding voor de heren nu ook een vast onderdeel van de garderobe.

De SUMMER/SPRING 2024 collectie van Neycko bestaat onder andere uit blousons, overshirts, 5-pockets, chino’s en t-shirts. Bij het ontwerp is er met name rekening mee gehouden dat de items onderling perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden. “We hebben afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd met retailers. Onze klanten hebben duidelijk aangegeven wat voor hen van belang is, zoals de kleuren, het maken van combinaties en de modellen. "Dit hebben we meegenomen in de collectie”, aldus Rick.

Over Neycko

Rick heeft het bedrijf naar zijn vader Nico vernoemd, als een eerbetoon aan hem en aan zijn werk. “Mijn vader was van origine kleermaker en ontwikkelde veel collecties, bijna altijd voor dames merken. De laatste 15 jaar was hij veel met techno jersey stoffen bezig, hij zag de trend toen al aankomen. Toen hij ziek werd wilde ik als eerbetoon dit bedrijf opzetten, niet wetende dat het zo’n vlucht zou nemen. Zo ontstond Neycko, dat je dus uitspreekt als ‘Nico’, aldus Rick. Vader Nico is tot op het laatst betrokken geweest op de achtergrond voor de ontwerpen. Rick, zijn vrouw Marianush en ontwerper Thomas breiden nu verder het bedrijf uit. “We richten ons op mannen die naast kwaliteit juist kiezen voor comfort. Zodra je je comfortabel voelt in je outfit, ben je zelfverzekerder, positiever en gelukkiger. Dit sluit aan bij onze missie”, zegt Rick.