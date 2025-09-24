Nieuw bij Verso: Giorgio Armani voor heren

Giorgio Armani was meer dan een ontwerper: hij was een meester die vijf decennialang het modebeeld bepaalde en ons leerde dat ware luxe schuilt in subtiliteit. Met zijn compromisloze zoektocht naar elegantie en zijn gave om kracht en eenvoud te verenigen, gaf hij vorm aan een esthetiek die de tand des tijds doorstaat. Zijn invloed blijft voelbaar – in elk silhouet, in elke lijn, in de manier waarop hij generaties heeft leren kijken naar stijl.

Voor Verso voelt het als een bijzonder voorrecht om deze eerste lijn voor heren te mogen verwelkomen. De komst van Armani is niet louter een uitbreiding van het aanbod, maar ook een eerbetoon aan ‘il Maestro’. Het is de kans om zijn erfenis tastbaar te maken in een stad die zelf synoniem staat voor mode en creativiteit.

Credits: Verso

Vanaf dit seizoen is Giorgio Armani exclusief verkrijgbaar bij Verso, met een feestelijke lancering op 18 september in het imposante pand van Verso. De collectie krijgt een prominente plaats in de winkel, te midden van zorgvuldig geselecteerde internationale modehuizen, en belooft een nieuwe must-see te worden voor liefhebbers van luxe en stijl.