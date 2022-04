Nieuw gezicht bij DNM PURE, MAICAZZ & ZIZO: Tasia Wonneberg

Geen onbekend gezicht in de modewereld, al jaren salesmatig werkzaam in onze branche.

Met al deze ervaring gaat zij ons team versterken!

“Met veel enthousiasme ben ik in dit mooie bedrijf gestapt met medewerkers die dezelfde passie hebben als ik die heb. Een mooi ruimdenkend bedrijf met kwaliteit en serviceniveau en niet te vergeten oog voor de klant. Daar word ik heel blij van want ik ben echt een klanten mens. Maicazz, Zizo & DNM Pure spelen goed in op de behoefte van de klant met een mooi frisse collectie met de juiste stoffen voor de vrouw van nu. Hier worden de dames blij van.

Waar ik me vooral op ga richten is het nieuwe mooi label DNM Pure. Trots dat ik mee mag denken om dit mooie startende denim label nog verder uit te bereiden. Het is voor mij een mooie uitdaging om DNM Pure naar een hoger niveau te tillen. Een vrouw moet een DMN Pure broek in haar kast hebben liggen”.