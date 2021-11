Nieuw in de KUNOKA collectie de Classy Booties

Gloednieuw in het gamma van KUNOKA: “classy booties”; dé must-haves voor dit najaar!​ Word verliefd op deze prachtige laarjes met conische hak! ​Deze examplaren zijn artisanaal gemaakt van de fijnste materialen. Ontmoet Alice, een laarsje met onze legendarische knoop, en Alixe; een strak modelmet een modern oversized zool, in de fijnste materialen.

Deze pareltjes komen in 5 verschillende kleuren : Off white, latté, grijs, croco cognac en zwart. Wat is jouw favoriet?

De KUNOKA feestcollectie

Glamoureus. Iconisch. De KUNOKA feestcollectie brengt een exuberante feestelijke versie van onze meest iconische modellen. De perfecte combinatie van zwart en goud, glitter en bling; we maakten de perfecte schoen voor jou, de ster van elk feest!

En pssst… we selecteerden het fijnste kalfsleer en integreerden ons gekend traagschuim in de binnenzolen voor ongeëvenaard comfort zodat je de hele nacht ongestoord kan dansen!

Winter Pop-up in Antwerpen

KUNOKA opent een winter pop-up opent in de gezellige Wilde zee in Antwerpen. Kom onze nieuwste collectie ontdekken in Wiegstraat 16. We ontvangen jou met veel enthousiasme 1 december 2021 tem 15 januari 2022.

We kijken er naar uit om jou te mogen ontvangen en onze nieuwste sneakers, booties en party collectie voor te stellen.

Tot snel!