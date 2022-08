Nieuw logo Dstrezzed & merkwaarden - Introducing De Octagon

Bij Dstrezzed houden we er niet van om de dingen op een traditionele manier te doen, dat is te saai voor ons. Daarom blijft Dstrezzed innoveren/evolueren in onze collecties, in onze looks, in onze waarden en in onze communicatie. We zijn dan ook meer dan klaar om ons nieuwe logo en onze merkwaarden te delen.

Dstrezzed is gebouwd op een 'brotherhood’ die erin gelooft dat het leven een avontuur is waar we allemaal het beste van moeten maken. Deze brotherhood is gedurfd, rebels en altijd authentiek en we geloven dat genieten van de goede dingen in het leven gemakkelijker is in kwalitatieve en comfortabele kleding. Al meer dan tien jaar maakt Dstrezzed herenkleding voor de moderne gents van de wereld. We stellen ons een wereld voor waar moderne gents over de hele wereld samenkomen om ten volle van het leven te genieten.

Wij geloven dat merkwaarden de basis vormen van een sterk en gefundeerd bedrijf. We vinden het dan ook belangrijk dat iedereen die ons draagt of met ons werkt, deze waarden dag in dag uit deelt en omarmt.

Bold

Wij geloven dat het leven een avontuur is en dat we onszelf niet al te serieus moeten nemen. We krijgen er een kick van om af en toe het onverwachte te doen en laten graag onze rebelse kant zien. We kiezen ervoor om het glas halfvol te zien, nemen risico's en lachen terwijl we het doen.

Authentic

We hebben niet altijd de gemakkelijke weg gekozen, maar het is altijd de eerlijke weg geweest. We waarderen authentieke en echte mensen die open en oprecht zijn. We behandelen iedereen in onze ‘brotherhood’ met respect en eerlijkheid en verwachten hetzelfde terug.

Unity

Wij geloven dat als we dingen samen doen, we sterker zijn en elkaar naar een hoger niveau kunnen tillen. We delen graag succes en goede tijden met mensen die hetzelfde voelen als wij. Geen mens blijft achter.

The good life

We hebben iets met de fijnere dingen in het leven en weten hoe we ervan kunnen genieten. Van lekker eten, en kleding, tot ervaringen en betekenisvolle connecties; we waarderen gelijkgestemde mensen die geven om details, diepgang en kwaliteit.

Dat gezegd hebbende, hier een officiële introductie van ons nieuwe logo! Hiervoor willen we graag het verhaal van the octagon met je delen.

De achthoekige vorm van de achthoek is ons symbool voor broederschap. Binnen de achthoek zijn er twee D's verbonden als erkenning voor onze naam en een knipoog naar onze ontwerpfilosofie die twee stijlwerelden moedig combineert.

Als mens hebben we allemaal verschillende kanten van ons karakter, net zoals een achthoek acht kanten heeft. In onze broederschap accepteren we alle kanten van de moderne gent en moedigen we hen aan om zich altijd op hun gemak te voelen en om zichzelf te zijn.

Het getal acht op zijn kant is het symbool voor infinity (oneindigheid). Dit vertegenwoordigt onze eindeloze verbinding en eenheid als brotherhood. Je kan altijd vertrouwen op de brotherhood.

Vanaf vandaag zie je ons nieuwe logo overal terug. Op onze kleding, online en in de winkels en elke vorm van communicatie en we willen ons verhaal delen met iedereen die zichzelf in het bovenstaande herkent.

