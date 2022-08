Nieuw Nederlands sneakermerk, Zoolmates, maakt zich hard voor lokale en duurzame productie.

Er is al meer dan 12.000 euro opgehaald en nog 8.000 euro nodig om de eerste sneakers te kunnen leveren. Het doel van oprichters, Daan Smits en Bart en Willem Jansen is om de productie van sneakers dichtbij en lokaal te organiseren; in Nederland. Dat scheelt uitstoot, verspilling en is goed voor de lokale economie en talentontwikkeling. Ze hebben hun eerste sneaker, een cleane, witte sneaker voor mannen en vrouwen, gelanceerd via een crowdfunding campagne.

Amsterdam, 29 juli 2022 - Momenteel maakt onze kleding - en ook onze schoenen - een hele reis voordat we ze dragen. Hiermee gaat veel uitstoot en verspilling gepaard. Ook zijn de werkomstandigheden en de productiewijze vaak onbekend. Zoolmates wilt hier verandering in brengen: zij halen de productie terug naar Nederland en willen de consument volledige transparantie geven over waar de materialen vandaan komen en hoe de sneakers worden geproduceerd.

“86% van de sneakers worden geproduceerd in Azië, terwijl 70% van de sneakers (ver) buiten deze landen gedragen worden. “Duurzame” sneakers die van ver hierheen worden gevlogen of gevaren zijn volgens ons nooit duurzaam. Wij zijn liefhebbers van sneakers en vinden het tijd om sneakers te dragen die in de buurt gemaakt worden. Dat is de reden dat wij Zoolmates gestart zijn”, aldus mede- oprichter Smits.

Zoolmates

Willem Jansen geeft aan: “Het is nu al gelukt om de helft van het productieproces in Nederland plaats te laten vinden en de andere helft in Roemenië bij een familiebedrijf dat wij goed kennen. Stap voor stap werken we toe naar totale lokale productie dichtbij onze klanten. We vinden talentontwikkeling erg belangrijk en werken we samen met studenten en maatschappelijke partners.“

De campagne is nu 4 weken live en loopt tot en met eind augustus. Meer dan 70 supporters steunen de campagne al. Bart Jansen: “Het is mooi te zien hoeveel enthousiasme er is voor onze sneakers en ons doel om de productie weer terug te brengen naar Nederland. We kunnen alleen impact maken als we sneakers kunnen gaan produceren. Daar is deze campagne erg belangrijk voor.”

Zoolmates

Als de crowdfunding slaagt kunnen vanaf september de eerste Zoolmates sneakers geleverd worden. Wanneer de consument het echt gaat oppikken, kunnen ze meer stappen gaan maken. Zij kunnen dan een groter deel van het productieproces in Nederland plaatsvinden, experimenteren met duurzame en herbruikbare materialen en meer Nederlands talent kansen geven. De sneakers zijn vooralsnog alleen te koop via de campagne en webshop. Op termijn is de wens om de sneakers ook in verkoop te brengen via een select aantal winkels.

Er kan nog tot begin september geïnvesteerd worden. De crowdfunding campagne is te vinden via deze link: Crowdaboutnow.nl/Zoolmates