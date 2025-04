Nieuwe capsulecollectie voor lente-zomer '25

Vanaf 8 april 2025 is bij Belgisch modelabel Xandres de nieuwste capsulecollectie te verkrijgen – een exclusieve selectie van items die met je meebewegen: licht, stijlvol en veelzijdig. De collectie wisselt transparante en luxueuze stoffen af met tijdloze silhouetten, waarmee je looks creëert van dag tot nacht, van terras tot boulevard, van strand tot rooftopbar.

De basis voor een capsule wardrobe

De collectie is ontworpen als compacte garderobe waarin elke combinatie een nieuwe look creëert, zonder in te boeten op luxe en comfort. Of je nu een dagje langs zonovergoten straten slentert of je klaarmaakt voor een bijzondere avond, deze items passen zich moeiteloos aan jouw plannen aan.

Een vloeiende jurk met verguld schouderdetail draag je overdag nonchalant met slippertjes, ‘s avonds met een elegante blazer en verfijnde accessoires. Een luchtig, oversized hemd combineer je met een vloeiende maxi-rok of een wijde pantalon, een jacquard short met structuur oogt casual met een tanktop, en straalt luxe uit met een blouse in broderie anglaise. Een jasje met puff sleeves en een dromerige, off-shoulder maxi-jurk stelen de show.

Credits: Xandres

Minder kopen, meer mogelijkheden

Ondoordachte aankopen, overvolle kledingkasten en items weggooien in plaats van herstellen: het zijn absolute no-go’s voor onze impact op het milieu. Om die te counteren is bewuster shoppen essentieel, en de kern daarvan zit in kiezen voor feilloze kledingstukken met een lange levensduur die je kan blijven roteren, aangevuld met enkele signature styles om je eigen stijl te waarborgen. Dé sleutel tot structuur in je kast, minder kledingkeuzestress en een lagere milieu-impact. Minder kopen, maar beter.