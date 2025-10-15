Nieuwe fleececollectie van UNIQLO en NEEDLES

UNIQLO kondigt de lancering aan van een fleecelijn van UNIQLO en NEEDLES. Dit is de allereerste samenwerking die de hoogwaardige productie van UNIQLO combineert met de esthetiek en visionaire geest van NEEDLES. NEEDLES, geliefd bij modeliefhebbers, is een merk opgericht door Keizo Shimizu, de oprichter van kledingwinkel NEPENTHES. Deze nieuwe gezamenlijke collectie bestaat uit iconische fleece-items van UNIQLO, verfijnd met de kenmerkende stijl van NEEDLES.

Uniqlo X Needles Credits: Uniqlo

Shimizu over de samenwerking met UNIQLO: Sinds de oprichting van NEPENTHES in 1988 en de oprichting van NEEDLES in 1995, zijn we onze gedachten en ideeën in ons eigen tempo met de wereld blijven delen vanuit onze vestiging in Jingumae, Tokio. Door het vlindermotief en -silhouet toe te voegen krijgt UNIQLO's kenmerkende fleece een NEEDLES-gevoel waarmee we iconische en bijzondere items hebben gecreëerd. We kijken ernaar uit om de wereld van NEEDLES via deze samenwerking aan een breder publiek te presenteren.

Drie iconische items met iconische details

De combinatie van NEEDLES' aandacht voor detail en UNIQLO fleece heeft geleid tot een speciale collectie die de esthetiek van basic design belichaamt. Er zijn drie soorten items verkrijgbaar in eenvoudige, effen kleuren: zwart, grijs, beige en paars.

Uniqlo X Needles Credits: Uniqlo

Uniqlo X Needles Credits: Uniqlo

Het kenmerkende kleurenpalet en esthetische gevoel van NEEDLES komen tot uiting in de details

Het Fleece Full-zip Jacket, met zijn moderne en relaxte silhouet en kenmerkende NEEDLES-kleurstelling, is geïnspireerd op vintage items uit de jaren 70. De Fleece Oversized Cardigan, verkrijgbaar in effen kleuren en strepen, neemt het iconische patroon van NEEDLES over en is afgestemd op de UNIQLO-pasvorm. De Fleece Wide Pants hebben een comfortabel recht silhouet, met strepen aan de zijkant in dezelfde kleur als de stof voor een verfijnde look. Maak kennis met deze genderneutrale nieuwe fleececollectie met de esthetiek en het wereldbeeld van NEEDLES, mogelijk gemaakt door de samenwerking met UNIQLO.