Nieuwe generatie: de 360° Denim Capsule van s.Oliver

Trouw aan hun visie op duurzame en circulaire mode zet s.Oliver de eerste stap naar circulariteit met de nieuwe 360° Denim Capsule. Womenswear en menswear combineren mode en verantwoordelijkheid om gezamenlijk acht eigentijdse denim stijlen te lanceren.

Met het oog op een betere recycleerbaarheid lag de nadruk op het zo laag mogelijk houden van het gehalte synthetische vezels en, indien mogelijk, ook hier materiaalresten te gebruiken. Onderdelen zoals klinknagels op jeans worden vervangen door modieus borduurwerk, omdat deze een probleem vormen bij de recycling. Bovendien kunnen moderne afwerkingsmethoden zoals lasertoepassingen, ozonbehandelingen en nano-bubbelprocessen in dit stadium van het proces grondstoffen besparen. Dit alles betaalt zich uit in de recycleerbaarheid van de stijlen, die door hun eigenschappen deel uitmaken van de nieuwe denimgeneratie.

De 360° denims bestaan elk uit een denim broek en een bijpassend jasje. Voor de dames wordt het assortiment aangevuld met een trendy maxirok. Voor de casual all-over denim look en om de stukken met elkaar te combineren, maar ook individueel als statement piece, is verantwoord denim een highlight voor het lenteseizoen.

De 360° denim capsule van s.Oliver is sinds februari verkrijgbaar in alle s.Oliver-winkels en in de online store vanaf 79,99 euro.

Beeld: s.Oliver, eigendom van het merk.