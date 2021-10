Nieuwe merk Mami.x: Trendy mode en comfort voor de vrouwen met rondingen

Mami.x is een nieuw modern en trendy plussize merk in maat 42 t/m 54. Het merk staat voor plussize mode dat niet standaard en recht toe recht aan is, maar dichter bij (high) fashion staat. Voor vrouwen met een maat meer die er mooi willen uitzien, met voor ieder wat wils, diegenen die hun rondingen willen accentueren of juist niet.

Moderne trendy kleding dat ook comfortabel zit, is het uitgangspunt. De huidige collectie bestaat o.a. uit comfortabele jurken, denim blouses, jumpsuits en kimono’s die op verschillende manieren te stylen zijn. Onze leggings hebben een elastiek onder de voet, deze verbinding staat mooi onder sneakers en pumps. Dit extra detail maakt de legging net wat anders en sluit aan bij de nieuwste modetrends.