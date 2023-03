Nieuwe Spring Summer collectie van Enamel

De Studio Vibrations Collection is handgemaakt van natuurlijke materialen met een kleurrijke lente vibe.

Wanneer ik begin met het ontwerpen van een nieuwe collectie, begin ik vaak op blanco papier in een rustige en creatieve sfeer om ruimte te maken voor nieuwe ideeën en trillingen. Ik hou ervan om te ontwerpen en te knutselen in een studio, met dromerige kleuren en een vrolijke sfeer. Mijn studio is rommelig en kleurrijk en vol met inspiratie die ik overal vandaan heb gehaald. Dat kan een mok zijn met een mooie kleurencombinatie, een steen met een prachtig oppervlak of een parelsnoer in speelse vormen.

De lente staat gelijk aan een nieuw begin met levendige natuur met verbluffende kleuren en een gevoel van optimisme en hoop. Het is moeilijk niet verliefd te worden op de pulserende energie in het begin van het jaar. Geen wonder dat er zoveel poëzie over dit seizoen wordt geschreven. Als alles licht, levendig en energiek is, is er groei voor opwindende ideeën en nieuwe manieren om je leven vorm te geven.

Beeld: Enamel

De lente komt eraan - net als onze Studio Vibrations collectie, waar alle sieraden tot in de kleinste details doordacht zijn. De kleuren zijn dromerig, de stijlen zijn handgemaakt, de sfeer is vrolijk en de materialen zijn natuurlijk.

Geïnspireerd door het bruisende voorjaar ontwierp ik een sieradencollectie met opvallende maar toch basic stijlen. Onder invloed van de helderblauwe lucht en aansprekende lichte kleuren gebruikte ik parels, emaille, zirkonia, kleine kleurrijke kraaltjes en lichtblauwe aventurijnen. Deze kleurrijke materialen creëren een opbeurend gevoel van hoop en vreugde. Voor iedereen is er een sieraad te vinden in de Studio Vibrations Collection van ENAMEL Copenhagen.

~ STUDIO TRILLINGEN ~