Nieuwe ‘vintage’ ringen van By Jam en nog veel meer

By Jam Gioielli staat voor een verrassende match tussen fashion en sieraad. Ons assortiment bevat prints, kleuren en materialen die passen bij elke gelegenheid én de huidige modetrends. Wij willen standaarden doorbreken en de consument uitdagen om gedurfde statements te maken.

By Jam Gioielli vindt haar inspiratie in binnen en buitenland voor de mooiste ontwerpen van haar collecties. De eerste collectie bestond alleen uit de oorbellen met een verwisselbaar systeem. Al snel was te merken dat er een grote behoefte was aan nog veel meer van By Jam Gioielli!

Met veel trots zien wij ons merk groeien, en kunnen wij inmiddels met trots onze uitgebreide collectie laten zien, bestaande uit kettingen, armbanden, ringen en oorbellen. Onze sieraden zijn handgemaakt van stainless steel, gold plated tot in de kleinste details. De collecties zijn continu up-to-date en samengesteld met plezier, passie en liefde voor sieraden. Er zijn inmiddels 150 verkooppunten waar je onze sieraden kunt bewonderen. Ieder verkooppunt heeft zijn eigen en unieke aanbod van By Jam Gioielli. Onze nieuwste aanwinst zijn onze ‘vintage’ ringen collectie met veel strass stenen en bling bling. “Hoe meer shine, hoe beter’’! het is dan ook des te leuker om zoveel mogelijk ringen aan elkaar te schuiven en om elke vinger een aantal ringen te dragen. Need to say more?

Met een fantastisch groeiend netwerk aan retailers en verkopers, mogen we stiekem wel zeggen dat By Jam Gioielli hét merk is met een ambitieuze toekomst. We groeien sterk en bouwen nu aan een eigen merkbeleving waarbij we de nadruk leggen op het aantrekken van leuke mensen, die met net zoveel plezier als wij, andere mensen blij willen maken met de sieraden van By Jam Gioielli. Er ligt nog heel veel moois in het vooruitschiet!