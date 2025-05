Nieuwe zomercomfort: Skechers lanceert vegane Slip-Ins sandalen

Zomerschoenen die aanvoelen als blootsvoets lopen met de wind in de rug: de nieuwe Slip-Ins sandalen van Skechers zijn er – om zo in te stappen, comfortabel te dragen en er vandoor te gaan. Met vegane materialen en slimme Slip-Ins comforttechnologie spelen ze perfect in op de huidige trends. Wie geen zin heeft in gespen, veters of bukken, zal deze zomer geweldig vinden.

Wanneer comfort, functionaliteit en stijl samenkomen, dan zijn het Skechers Slip-Ins. Net op tijd voor de zomer brengt het Californische merk haar beproefde sportsandalen opnieuw uit als Slip-Ins versie – ideaal voor iedereen die ook in de zomer snel, gemakkelijk en zonder bukken in hun schoenen wil stappen.

Afbeelding: SKECHERS

Slip-Ins technologie voor maximaal comfort

De nieuwe modellen van de Skechers Ultra Flex 3.0 en Go Walk Flex sandalen overtuigen door het gepatenteerde Hands Free Slip-ins systeem met stretchbanden voor gemakkelijk aantrekken zonder de handen te gebruiken. Het geïntegreerde hielkussen en de Yoga Foam comfort-binnenzool zorgen voor zachte demping. Bovendien scoren alle modellen met het gebruik van 100% vegane materialen. De nieuwe Skechers Slip-Ins sandalen zijn vanaf nu verkrijgbaar voor CHF 75.- op de website van het merk.

