Nieuwste samenwerking Schepers Bosman en Koninklijke Auping

Auping Aulies | een dromerige familie nachtdieren gemaakt van reststoffen uit de Auping winkels.

- Samen met Auping dromen we van een duurzame wereld. Een wereld waarin niks wordt verspild. In de zomer van 2021 heeft Auping hun stoffencollectie vernieuwd en hebben ze alle Auping winkels gevraagd om de oude stofstalen terug te sturen. En die stoffen vormen nu de basis van de Auping Aulies, een dromerige familie nachtdieren.

Als Schepers Bosman hebben we een design object voor Auping ontworpen met deze reststoffen. Auping en Schepers Bosman hebben eerder succesvol samengewerkt, in het hart van de samenwerking liggen de gedeelde waarden: productie in Nederland, het gebruik van grondstoffen van dichtbij, het creëren van eigentijdse, duurzame ontwerpen en de keuze voor mooie, kwalitatieve materialen.

Schepers Bosman heeft het iconische Auping logo tot leven gewekt. De kenmerkende letter A uit het logo is een designobject geworden, met een overduidelijke knipoog naar een uil. Een écht nachtdier. Wijs en waakzaam. Dat past Auping natuurlijk goed als slaapmerk.

Samenwerken om iets mooi te maken

De eerste Aulies worden met de hand gemaakt door eerstejaars studenten van de modevakschool Aventus in Zutphen. Het maken van de uiltjes is een mooie manier voor de studenten om te oefenen met allerlei naaitechnieken en om te werken met verschillende soorten stoffen. Voor de studenten is het heel waardevol om tijdens hun opleiding modeontwerpers en maakbedrijven te leren kennen.

Geen restjes

Niet alleen de stoffen zijn restjes die anders weggegooid zouden worden. Ook de oogjes komen van dichtbij en hebben een tweede leven gekregen. De knoopjes komen van DeKnoFa, de Deventer Knopen Fabriek. Daar hadden ze nog een restje knopen liggen dat zij liever ook niet weg wilden gooien. Dus die knopen hebben nu een mooie nieuwe bestemming gekregen als de oogjes van de Auping Aul.

Auping Aul

De Auping Aul houdt jouw slaapkamerdeur op een kier. Of zet ‘m op je vensterbank, dan houdt ‘ie een oogje in het zeil terwijl jij slaapt. De Auping Aulies worden nu een voor een gemaakt en teruggebracht naar de Auping winkels waar de reststoffen vandaan komen om mee te geven bij aankoop van een nieuw Auping bed.

Over Schepers Bosman

Schepers Bosman is een Nederlands mode ontwerpers duo, bestaande uit Sanne Schepers en Anne Bosman. Ze studeerden in 2011 beiden cum laude af aan de BA modevormgeving op ArtEZ University of the Arts in Arnhem. Schepers vervolgde haar studie aan Institut Français de la Mode in Parijs. Bosman studeerde af aan Central Saint Martins in Londen, MA menswear. Alle Schepers Bosman collecties en kledingstukken worden ontworpen, ontwikkeld en gemaakt in Nederland, in hun eigen werkplaats.

Over Koninklijke Auping

Auping werkt al ruim 130 jaar aan persoonlijke oplossingen op het gebied van slaap en rust. Vanuit onze overtuiging dat een uitgeruste wereld een mooiere wereld is, hebben wij in ons werk altijd aandacht voor mens, milieu en de toekomst. Met vakmanschap en oog voor detail ontwikkelen we producten en diensten die ervoor zorgen dat je uitgerust bent en ontspannen je leven kunt leiden. Duurzaamheid, design en innovatie staan daarbij centraal. Auping produceert alles in de duurzame fabriek in Deventer en groeide uit tot bedden- en matrassenmarktleider in de Benelux, met meerdere verkoopvestigingen in Europa en distributie over een groot deel van de wereld. Auping is koploper in de circulaire economie. In maart 2020 behaalde Auping de B Corp status, waarmee we vrijwillig de hoogste standaarden nastreven op het vlak van sociale en ecologische prestaties, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie.

Over Aventus | MBO fashion | Zutphen

Aventus | MBO fashion| Zutphen kijkt terug op een jarenlange traditie van modevak-onderwijs in Zutphen. De opleiding is steeds geactualiseerd waarbij vakmanschap altijd een van de pijlers van de opleiding is gebleven. Verder focussen de opleidingen fashion zich op innovatie en duurzaamheid.