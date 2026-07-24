Nike en FC Barcelona presenteren tweede Kobe-collectie

Het Amerikaanse merk Nike presenteert het tweede tenue en de Kobe x FC Barcelona-collectie voor het seizoen 2026-27, zo blijkt uit een persbericht. Het voorstel verenigt het Kobe Sheath-logo en het clubembleem voor het tweede achtereenvolgende seizoen.

Volgens Nike is het tenue geïnspireerd op basketbalspeler Kobe Bryant. Details zijn onder andere een textuur geïnspireerd op de zwarte mamba, een basis in de kleur Field Purple en gouden accenten. Daarnaast heeft het een iriserend embleem en een citaat van Kobe aan de binnenkant van de kraag: “Laat de sport beter achter dan je haar aantrof.” Het kledingstuk bevat bovendien de Nike Aero-FIT koeltechnologie.

Credits: Nike

De collectie omvat trainingskleding en sportkleding, waaronder jassen, T-shirts, een hoodie, joggingbroeken, shorts en broeken met wijde pijpen. Alle items zijn voorzien van het Kobe Sheath-logo en het Barça-embleem. Het assortiment wordt aangevuld met exclusieve FC Barcelona-versies van twee Nike-modellen: de Dunk Low en de Kobe 3.

De samenwerking is een vervolg op de eerste Kobe x FC Barcelona-collectie, die het Kobe Sheath-logo in het professionele voetbal introduceerde. Het nieuwe tenue is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 24 juli via de website van Nike, de officiële Barça-winkels en geselecteerde Nike-winkels.