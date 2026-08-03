Nike lanceert 'Studio Fleece': het ultieme uniform voor de alledaagse atleet

Het Amerikaanse sportkledingmerk Nike introduceert Studio Fleece, een nieuwe collectie alledaagse sportkleding voor vrouwen. De collectie kenmerkt zich door verfijnde proporties, hoogwaardige afwerkingen en veelzijdige styling. De lijn omvat sweatshirts met ronde hals, sweatshirts met een kwartrits, hoodies met een volledige rits en als pullover, shorts en joggingbroeken.

De collectie is gebaseerd op feedback van meer dan 300 vrouwen wereldwijd, verzameld om de zachtheid, het comfort, de structuur en de kleurprestaties van elke stijl te verfijnen. Volgens Nike heeft deze input met name elk item in de 'Total Black' kleurstelling gevormd, met als resultaat comfortabelere, beter presterende en duurzamere kledingstukken.

Credits: Nike

Studio Fleece is gebaseerd op twee pasvormen: een klassieke standaard pasvorm die nauwer aansluit, en een lossere, meer relaxte oversized pasvorm. De standaard pasvorm is verkrijgbaar in drie gewichtsklassen, terwijl de oversized pasvorm alleen in een zware kwaliteit wordt aangeboden voor een meer gedefinieerd silhouet.

Lichtgewicht items zijn ultrazacht, ademend en geschikt om in laagjes te dragen. De medium gewicht stijlen zijn ontworpen als een essentieel kledingstuk voor elke dag, waarbij zachtheid en veelzijdigheid worden gecombineerd. Zware items zijn gemaakt voor meer vorm, warmte en structuur, voor een meer verfijnde look. De lichtgewicht en medium gewicht kledingstukken krijgen een vijfvoudige behandeling van de buitenkant voor extra zachtheid, terwijl de zware items een geborstelde, gemêleerde afwerking aan de binnenkant hebben.

Credits: Nike

De belangrijkste kleurstellingen zijn 'Total Black' en 'Birch Heather'. De Total Black-items maken gebruik van een nieuwe verfformule van Nike die ontworpen is om vervaging tegen te gaan en een diepzwarte tint te behouden voor minimaal 30 wasbeurten.

“We hebben aan elk detail gedacht om het definitieve alledaagse uniform te creëren, met de exclusieve focus van Nike op prestatie-innovatie en een obsessie voor het product”, aldus Jill González, senior directeur product line management bij Nike.

Credits: Nike

Ontwerp en een toevoeging voor mannen

Ontwerpdetails omvatten strakkere silhouetlijnen, smallere manchetten, een opnieuw ontworpen capuchon en kenmerkende Lyon-blauwe labels, waarmee Studio Fleece zich onderscheidt van meer traditionele fleececollecties.

“Het beste van sportkleding is gevangen in Studio Fleece: essentiële, hoogwaardige silhouetten met eindeloze mogelijkheden voor persoonlijke expressie”, zegt Mellány Sánchez, wereldwijd styling directeur bij Nike. “De schoonheid van het ontwerp van de collectie ligt in hoe het zich aanpast aan de bewegingen van vrouwen gedurende de dag. De pasvormen en gewichten zijn functioneel en gemaakt om op hun best te presteren, overal en altijd.”

Credits: Nike

Claire Durfee, hoofdontwerpster kleding bij Nike, voegt toe: “De beste producten van Nike komen voort uit een obsessie voor details en een zorgvuldig overwogen ontwerp. Voor de Studio Fleece-collectie hebben we onszelf uitgedaagd met elk element van het product. We hebben de verhoudingen, materialen en afwerkingen geperfectioneerd om een reeks fleece-kledingstukken te creëren die verfijnder, veelzijdiger en onmiskenbaar Nike is.”

Naast Studio Fleece lanceert Nike ook Solo Fleece. Dit is een medium gewicht hoodie voor mannen met een geborstelde stof aan de binnenkant en een iets kortere, rechtere pasvorm. De hoodie heeft een capuchon met coupenaden, een bijpassende voering en een 3D-geborduurde Swoosh.

Credits: Nike

Beide collecties verschijnen in een gezamenlijke campagne die draait om de link tussen sport en het dagelijks leven. In de campagne zijn Nike-atleten Alysa Liu, Jazzy Davidson, Sha'Carri Richardson, Moses Itauma, Lauren James en Reece James te zien, naast artiesten Karina en Yeat.

Studio Fleece is verkrijgbaar op de website van het merk en in geselecteerde Nike-winkels in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Een wereldwijde uitrol staat gepland vanaf 1 september, en verdere stijlen volgen in de komende maanden.