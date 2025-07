Nike viert decennium van dominantie in trainingsschoenen met de nieuwe Metcon 10

Nike viert het tienjarig jubileum van haar legendarische trainingsschoenenfranchise 'Metcon' met haar meest stabiele en duurzame cross-trainingsschoen tot nu toe: een lichter silhouet, ontworpen om elk aspect van de training van atleten te ondersteunen.

De 'Nike Metcon 10' zet de standaard in trainingsschoenen voort dankzij de combinatie van duurzaamheid, functionaliteit en door atleten gevalideerde ontwerpelementen, waarmee Nike's toewijding om atleten te helpen hun maximale potentieel te bereiken, wordt bevestigd. Elk detail van het nieuwe silhouet weerspiegelt wat elite- en recreatieve sporters het meest waarderen aan dit essentiële schoeisel, verfijnd door jarenlange feedback om ongeëvenaarde prestaties in alle trainingsdisciplines te bieden.

"Tien jaar later hebben we de essentie van wat de Metcon tot de wereldwijde standaard voor trainingsschoenen maakt, opnieuw geëvalueerd en ons gericht op het perfectioneren van het uitgebalanceerde krachtsysteem waar de Metcon voor staat: stabiliteit, grip, veilige pasvorm en bewegingsvrijheid", legt Erin Gleason, Nike Training-Product Line Manager, uit. "Bij het ontwerpen van de Metcon 10 hebben we de constructie vereenvoudigd en zijn we teruggegaan naar de basisprincipes die de Metcon tot een referentie maken. We hebben geluisterd naar atleten van alle disciplines en intensiteiten om een schoen te ontwikkelen die de manier waarop ze vandaag trainen weerspiegelt."

Geïnspireerd door de meest veeleisende atleten combineert de Metcon 10 grip, stabiliteit, bewegingsvrijheid en een veilige pasvorm om een uitgebalanceerde prestatie te leveren bij alle kracht- en conditieoefeningen. Lichter en beter geschikt om mee te lopen dan de vorige versies, helpt dit nieuwe silhouet zowel elite- als recreatieve sporters om elke fase van hun training te beheersen.

Metcon 10. Afbeelding: Nike

De Metcon 10 is voorzien van een ReactX-middenzool van zacht, responsief schuim, ontworpen voor een gedempte loopervaring, ideaal voor korte sprints, box jumps en bewegingen met hoge mobiliteit. Zo blijven atleten comfortabel en explosief gedurende hun hele training.

Een opnieuw ontworpen en lichtere Hyperlift-plaat in de hiel zorgt voor maximale stabiliteit bij zware oefeningen zoals squats, deadlifts en clean & jerks, door het gewicht naar beneden en naar buiten te verdelen en tegelijkertijd de stijfheid in de hiel te verhogen. Een bredere voorvoet en een verbeterde buitenzool bieden meer grip voor kracht en controle.

"Het ReactX-schuim zorgt ervoor dat de Metcon 10 responsiever aanvoelt dan ooit tevoren, en de vernieuwde Hyperlift-plaat biedt meer stabiliteit zonder in te boeten aan flexibiliteit", zegt Rad Lopez, Nike Trainer. "Of ik nu krachttraining of HIIT doe - of beide - ik geloof dat de Metcon 10 gemaakt is om topprestaties te leveren."

Een haptisch bedrukt bovenwerk versterkt zwaar belaste zones zoals de middenvoet en de tenen, verbetert de grip en duurzaamheid zonder extra gewicht toe te voegen. Duurzaam rubber loopt van de buitenzool tot de middenzool om bestand te zijn tegen slijtage door oefeningen zoals touwklimmen, asfalt- en gras workouts. Een middenvoetband verbetert de pasvorm en biedt meer ondersteuning bij dynamische bewegingen, terwijl een TPU-clip aan de hiel de zijdelingse stabiliteit verhoogt en de wrijving tegen de muur bij handstand push-ups vermindert.

Metcon 10. Credits: Nike

"De sleutel tot een compleet trainingsprogramma is het uitvoeren van squats, lunges, presses, pulls, lifts, rotaties en tegenrotaties. De middenvoetband van de Metcon 10 geeft me het vertrouwen dat mijn enkels en voeten goed ondersteund worden bij deze multidirectionele bewegingen", zegt Darren Tomasso, Nike Trainer. "Met de Metcon 10 hoef ik niet langer meerdere paren schoenen te gebruiken voor één training. Nu kan ik zwaar tillen zonder me belast te voelen; me licht en vrij bewegen tijdens het springen en huppelen; en me dynamisch bewegen zonder me zorgen te maken over uitglijden."

Bovendien biedt het gripvaste rubber in de voorvoet tractie en langdurige grip voor dynamische bewegingen zoals lunges en sprongen, terwijl flex-groeven in de middenzool zorgen voor een soepele overgang van hiel naar teen bij sprints.

Het ademende bovenwerk bevordert de luchtcirculatie en houdt atleten koel en comfortabel bij elke herhaling, en een nieuw vetersysteem minimaliseert afleiding bij bewegingen met hoge belasting door de veters in een onopvallend zakje te bevestigen.

Strategisch geplaatste uitsparingen in de buitenzool verhogen de flexibiliteit in de voorvoet en verminderen het gewicht van de Metcon 10, waardoor hij aanzienlijk lichter aanvoelt dan de vorige modellen. "Zwaar tillen vereist een sterke verbinding tussen geest en spieren. De Metcon 10 is zo stabiel dat hij me helpt afleiding te elimineren en me volledig te concentreren op mijn herhalingen", zegt Claire Prince, Nike Trainer. "Het silhouet voelt aanzienlijk lichter aan dan de vorige versies. Het is geëvolueerd om zijn structurele integriteit te behouden zonder zwaar aan te voelen."

De Nike Metcon 10 is vanaf 4 augustus wereldwijd verkrijgbaar in dames- en herenmaten op de Nike-website en bij geselecteerde retailers.