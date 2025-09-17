Nike x Air Afrique lanceren de Air Max RK61: een eerbetoon aan diaspora-erfgoed

Nike en het Parijse creatieve collectief Air Afrique brengen samen de Air Max RK61 uit. Deze elegante schoen verenigt erfgoed, vakmanschap en innovatie in een ontwerp dat gezamenlijke reiservaringen oproept.

De Air Max RK61 tilt de Air-technologie naar een nieuw niveau. Cultureel geheugen en modern design komen samen in een sportieve stijl met kenmerkende technologie en een elegante snit. De naam verwijst naar de oorspronkelijke luchtvaartmaatschappij Air Afrique: RK was de vluchtcode en 1961 het oprichtingsjaar. Het silhouet eert de nalatenschap van de historische airline, die West-Afrikaanse landen en de diaspora met elkaar verbond.

Geïnspireerd door de klassieke Air Max SNDR en tijdloze mocassins, straalt de RK61 elegantie uit via een verfijnd bovenwerk, gecombineerd met het comfort van Nike’s Air Max-technologie. Ontwerpdetails verwijzen naar de luchtvaartgeschiedenis, zoals een Air Max-unit geïnspireerd op een straalmotor, morsecode die ‘Air Afrique’ spelt op de buitenzool, een ritstrekker met het oorspronkelijke logo van de maatschappij en een jacquard-sokvoering die doet denken aan vintage vliegtuigstoelen.

“Het begrip ‘lucht’ is diep verweven met onze geschiedenis: Air Afrique, de luchtvaartmaatschappij zelf, veroverde het luchtruim om culturen te verbinden en net onafhankelijk geworden Afrikaanse volkeren samen te brengen”, zegt Ahmadou-Bamba Thiam, lid van het Air Afrique-collectief en redacteur van het bijbehorende magazine. “We spreken ook over ‘lucht’ als een symbolische, metaforische verheffing door cultuur en menselijkheid. Dit concept was ons vertrekpunt voor het productontwerp en stond centraal bij het creëren van het elegante silhouet van de Air Max RK61.”

Nike X Air Afrique Credits: Nike

Nike X Air Afrique Credits: Nike

Air Afrique is opnieuw tot leven gebracht als creatief collectief en bouwt voort op de oorspronkelijke rol van de luchtvaartmaatschappij als drager van cultureel mecenaat en intercontinentale uitwisseling. In 2021 transformeerden de vier leden — Lamine Diaoune, Djiby Kebe, Jeremy Konko en Ahmadou-Bamba — het erfgoed van Air Afrique tot een multidisciplinair platform voor de culturele expressie van de Afrikaanse diaspora. Geworteld in beeldende kunst, film en fotografie gebruikt het nieuwe Air Afrique kunst en cultuur als brug om gemeenschappen te verbinden door middel van gedeelde herinneringen, creativiteit en menselijke verbondenheid.

“Dit project wil de rijke geschiedenis van Air Afrique belichten en benadrukken wat de luchtvaartmaatschappij betekende als prestatie voor het continent en de bevolking van die West-Afrikaanse landen, zowel lokaal als internationaal”, aldus Jupiter Desphy, hoofdontwerper van het silhouet. “De mogelijkheid om te reizen zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Nieuwe mensen ontmoeten, verre familieleden bezoeken en kennismaken met verschillende culturen vormt onze kijk op de wereld op een betekenisvolle manier. Als team wilden we eer betonen aan een tijdperk van mobiliteit waar veel mensen misschien niet bekend mee zijn, in de vorm van een schoen die deze ideeën en emoties tot uitdrukking brengt.”

De Air Max RK61 borduurt voort op de eerste samenwerking tussen het collectief en Nike, gebaseerd op de gedeelde idealen die vorig jaar al naar voren kwamen in de gezamenlijke campagne Air Afrique Football Club.

Nike X Air Afrique Credits: Nike

“We kiezen heel bewust onze samenwerkingen en zorgen ervoor dat de naam Air Afrique behouden blijft”, zegt Ahmadou-Bamba. “Nike is een universeel merk met een cultureel platform dat een breed publiek bereikt en dat altijd al bij ons resoneerde, al sinds onze kindertijd. Elke innovatie en designbeslissing van Nike is doordacht en onderscheidend, en dat is precies wat hen verbindt met ons verhaal van Air Afrique — omdat die intentie centraal staat in alles wat we doen.”

Air Afrique en Nike brengen het nieuwe silhouet tot leven met de campagne Première Classe. Deze dient als boarding call voor de volgende generatie atleten en vertaalt de sfeer van reclame uit het begin van de twintigste eeuw naar een eigentijdse campagne die draait om comfort en elegantie.

Lamine Diaoune, Djiby Kebe, Jeremy Konko en Ahmadou-Bamba Thiam Credits: Nike

In de campagne treden iconen uit sport en cultuur op die generaties verbinden en de uitmuntendheid van de Afrikaanse diaspora weerspiegelen: voetballegende Didier Drogba, de gerenommeerde Malinese zangeres Oumou Sangaré, sprintster Marie Josée Ta Lou-Smith en mevrouw Daba Traoré, een voormalig medewerkster van de oorspronkelijke luchtvaartmaatschappij. Hun aanwezigheid benadrukt de breedte en intergenerationele kracht van diaspora-rolmodellen in diverse disciplines.

De Nike x Air Afrique Air Max RK61 is vanaf 9 oktober wereldwijd verkrijgbaar via SNKRS en geselecteerde retailers.

