NIKKIE Fall/Winter 2022 Collectie

De “natural animal collectie” van NIKKIE brengt ons naar luxe oorden waar we glamour-rock looks kunnen dragen in zachte kleuren en natuurlijke tinten. Doordat de collectie bestaat uit verschillende items in dezelfde kleuren kan er oneindig worden gecombineerd. Draag de ton-sur-ton look naar kantoor of met een mooi paar hakken voor een avondje uit.

Verfijnde, maar ook stoere, sleeveless blazer-pakken in combinatie met katoenen poplin jurken met broderie details maken deze NIKKIE Fall Winter collectie compleet.

NIKKIE heeft een heel eigen signature en om deze collectie wederom compleet te maken mag de originele snake logo print niet ontbreken. De nieuwe sexy, lange shiny rain coat is perfect om er ook op de regenachtige dagen goed uit te zien.

Maak jouw outfit af met matching accessoires, zoals de nieuwe snake high boots en jij bent helemaal klaar voor het nieuwe seizoen.