NIKKIE presenteert de F/W 2501 & Ski Collectie – Een Daring Contradiction van Fashion en Functionaliteit

Met trots introduceert NIKKIE haar nieuwe herfst/wintercollectie én skiwear lijn. Deze collecties combineren stijl met comfort en bewijzen opnieuw dat mode en functionaliteit hand in hand kunnen gaan. Laat je inspireren door krachtige silhouetten, verrassende details en looks die die de grenzen tussen office chic, streetwear en high-end sportmode doorbreken.

Daring Contradiction

De F/W 2501-collectie draait om contrasten en onverwachte combinaties: strak en stoer, klassiek en edgy. Verwacht een mix van zakelijke elegantie en streetwear met een vleugje rock-‘n-roll. Denk aan getailleerde blazers, korte rokken en wijde jeans – in de kleurstelling klassiek zwart-wit met blauwtinten en grijs. Glanzende stoffen, tweed en edgy details zoals PU maken de collectie veelzijdig en luxueus.

De jaren '60 zijn een subtiele inspiratiebron in deze lijn, met korte zoomlijnen en speelse corsagedetails. Tegelijkertijd zorgen comfortabele joggingpakken en denim items voor een ontspannen, eigentijds gevoel. Dit is powerdressing die je zowel op kantoor als in je vrije tijd kunt dragen – modieus én praktisch.

Dark Academia

Voor liefhebbers van rijke texturen en een klassieke uitstraling biedt de Dark Academia-lijn een perfecte balans tussen academisch en romantisch. Deze stijl, geïnspireerd door de wereld van elite-universiteiten zoals Oxford, mixt traditie met een vleugje mystiek.

De collectie bevat neutrale en warme bruintinten, geruite blazers, plooirokken en cozy truien. Gotische details en prints met engelen en mythologische symbolen voegen een speelse en intellectuele dimensie toe. Het resultaat? Tijdloze items die perfect passen bij een winterse wandeling of een stijlvol diner.

Sleek Sweetheart

Girly, vrouwelijk en veelzijdig: de Sleek Sweetheart-lijn is ontworpen om moeiteloos over te gaan van dag naar nacht. Denk aan strikken, lace-up details, polkadots en shiny stoffen, gecombineerd met functionele elementen die zowel op kantoor als tijdens een avondje uit indruk maken. Denim met opgerolde cuffs en logoprints geven een speelse touch, terwijl statement pieces zorgen voor een trendy look.

NIKKIE Skiwear: Fashion Meets Function on the Slopes

Maak kennis met NIKKIE Skiwear – waar high-performance en high-fashion samenkomen. Ontworpen voor iedereen die zowel functionaliteit als stijl belangrijk vindt, biedt NIKKIE moderne, strakke designs waarmee je warm, comfortabel en moeiteloos chic blijft – zowel op als naast de piste. Van geïsoleerde jassen tot stijlvolle skibroeken: elk item is gemaakt van premium materialen om je warm te houden terwijl je indruk maakt. Ga stijlvol de sneeuw in met NIKKIE Skiwear en steel de show op de piste.

Credits: NIKKIE

De F/W-collectie van NIKKIE en NIKKIE Skiwear bieden talloze mogelijkheden om je eigen stijl te creëren. Of je nu kiest voor krachtige tailoring, edgy streetwear, vrouwelijke statement pieces of stijlvolle skiwear, met deze collectie kan je eindeloos combineren en biedt iets voor iedere stijl.