No Label presenteert de nieuwe Outerwear Collectie

Bij No Label geloven we dat stijl moeiteloos moet zijn. Geen overdaad, geen schreeuwerige logo’s, alleen verfijnde herenkleding die past bij jouw leven.

Credits: No Label

Onze outerwear weerspiegelt die visie. Geklede silhouetten en premium stoffen, heruitgevonden als stad-proof essentials. Van tijdloze jassen tot veelzijdige jackets – elk stuk is ontworpen voor comfort, bewegingsvrijheid en dagelijks gebruik.

Credits: No Label

Over het merk

Bij No Label draait alles om stijl zonder opsmuk. Geen schreeuwerige logo’s of opgeblazen marges, maar eerlijke, verfijnde herenkleding die het dagelijks leven makkelijker maakt, niet ingewikkelder. Het merk gelooft dat kleding moet aansluiten bij je leven, niet ertegenin werken. Kwaliteit, transparantie en functionaliteit vormen de kern van elk ontwerp.

No Label werd in 2013 opgericht door een team met ruim twintig jaar ervaring in sourcing en productie voor ’s werelds grootste modemerken. Ze kenden de fabrieken, de valkuilen en de verborgen kosten van een complexe modeketen van binnenuit. Daarom besloten ze het anders te doen: zonder tussenpersonen, zonder poespas, alleen eerlijke kleding, gebaseerd op vakmanschap.

Vandaag de dag biedt No Label wat ze zelf ‘cityproof essentials’ noemen: tijdloze, hoogwaardige herenkleding ontworpen voor het dagelijks leven. Denk aan chino’s in zes kleuren die overal bij passen, truien waar je telkens weer naar grijpt, of overhemden die moeiteloos meegaan van kantoor naar diner. Elk kledingstuk is ontworpen om het leven eenvoudiger te maken, veelzijdig, comfortabel en gemaakt om met je mee te bewegen.

Credits: No Label