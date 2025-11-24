No time for a boring party

JACK & JONES en JJXX presenteren hun nieuwste feestcollectie, waarin verfijnde party essentials samensmelten met een eigentijdse twist. Voor eindejaar 2025 zetten beide merken in op een collectie die moeiteloos schakelt tussen intimate gatherings en all-night celebrations.

De collectie speelt met contrasten: sensuele sequin jurkjes met franjes ontmoeten strakke monochrome pakken, terwijl luxueus fluweel wordt gecombineerd met casual denim. JJXX brengt feminine power met statement pieces die glitter en pit verenigen, waar JACK & JONES kiest voor modern tailoring met een relaxed attitude.

Credits: Jack & Jones

Party Meets Personality

Van klassieke zwarte blazers tot gedurfde shorts met pailletten, van denim-on-denim looks tot double-breasted pakken – deze collectie bewijst dat feestelijke kleding verder gaat dan de traditionele LBD of smoking. Het zijn outfits die persoonlijkheid uitstralen en comfort omarmen, zonder aan stijl in te boeten.

De collectie is verkrijgbaar bij multimerkenboetieks en online via jackjones.com.

Credits: Jack & Jones

Nieuwe JACK & JONES en JJXX in Docks Bruxsel

Wie de eindejaarscollectie wil shoppen kan trouwens ook terecht in de gloednieuwe JACK & JONES en JJXX multibrand van meer dan 600m² in Docks Bruxsel, die donderdag 27/11 de deuren opent. Tot en met maandag 1/12 staan er tal van speciale acties gepland én krijg je 25% korting op de hele collectie.

Credits: Jack & Jones