NØLSON viert 10-jarig jubileum met Anniversary Sale en kondigt nieuwe zomercollectie aan

Het Amsterdamse modemerk NØLSON viert dit jaar een bijzondere mijlpaal: het merk bestaat 10 jaar. Wat begon als een ambitieus idee van oprichter Nicolaas Koedam is in een decennium uitgegroeid tot een sterk groeiend Nederlands kledingmerk met een trouwe community van klanten.

Om dit jubileum te vieren lanceert NØLSON een 10 Year Anniversary Sale, waarmee het merk zijn klanten en fans wil bedanken voor hun steun in de afgelopen tien jaar. De actie markeert niet alleen een moment om terug te kijken op de groei van het merk, maar ook om vooruit te kijken naar een nieuw hoofdstuk.

“Tien jaar NØLSON is een moment waar we enorm trots op zijn. Vanaf dag één was onze visie duidelijk: tijdloze kleding ontwerpen met een sterke focus op kwaliteit, een perfecte pasvorm tegen een eerlijke prijs. Dat we deze mijlpaal samen met onze community kunnen vieren, maakt het extra bijzonder,” aldus oprichter Nicolaas Koedam.

Koedam kijkt met trots terug op de reis die het merk heeft afgelegd. “Ik weet nog goed hoe we begonnen op de zolderkamer van mijn studentenhuis in Amsterdam. Niet veel later verhuisden we naar een kleine plek aan de Singel, daarna naar de Goverflinckstraat, en uiteindelijk naar onze eigen flagship store aan het Gerard Douplein in De Pijp. Als ik daarop terugkijk, kan ik alleen maar zeggen dat het tot nu toe echt een jongensdroom is die werkelijkheid is geworden.”

Credits: NØLSON

Vooruitblik: OUT OF OFFICE collectie

Na het jubileum richt NØLSON zich direct op de toekomst met de introductie van een nieuwe collectie. Deze collectie staat volledig in het teken van een meer casual en ontspannen zomerstijl.

Onder het thema “OUT OF OFFICE” presenteert het merk kleding die perfect past bij de overgang van werk naar vrije tijd. De collectie is ontworpen voor mannen die moeiteloos schakelen tussen het kantoor en een relaxte zomerse setting, van de stad tot het eiland.

De nieuwe collectie wordt medio april gelanceerd en zal zowel online beschikbaar zijn als in de fysieke winkel van NØLSON in Amsterdam.

Store locatie

Gerard Douplein 2 1072 VE Amsterdam (De Pijp)