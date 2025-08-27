Norah introduceert haar nieuwe FW25 denim campagne: "Waarin jij je op je mooist voelt"
bezig met laden...
De nieuwe denimcollectie van Norah draait om de perfecte pasvorm voor iedere vrouw. Van een flatterende skinny tot een comfortabele flared: elke jeans is ontworpen om je te laten stralen, ongeacht je lengte of lichaamsvorm. Dankzij de toevoeging van lengtematen vindt nu écht iedere vrouw haar ideale fit.
Voor sommige modellen biedt Norah zelfs vier verschillende lengtematen (30, 32, 34 en 36). Naast jeans vind je in de collectie ook denim jasjes, blazers, blouses en unieke jeansbroches. Stijlvolle eyecatchers die je look compleet maken.
Comfortabele en tijdloze denim
Comfort staat centraal. Met de maximale stretch van Norah Denim beweegt de jeans met je mee en voel je je de hele dag op je gemak. Een outfit die niet alleen mooi staat, maar ook fijn voelt.
Denim is tijdloos, maar Norah geeft er een eigentijdse draai aan. Of je nu kiest voor casual of chic: met de nieuwe collectie ben je altijd stijlvol.