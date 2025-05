Norah lanceert zomerse capsulecollectie in samenwerking met Libelle

Damesmodemerk Norah lanceert met trots de exclusieve capsulecollectie Favorieten van Libelle, in samenwerking met het grootste multimedia-vrouwenmerk van Nederland. Deze tijdloze zomercollectie brengt stijl en comfort samen in veelzijdige items, speciaal ontworpen voor vrouwen die zich elke dag op hun best willen voelen.

De samenwerking tussen Norah en Libelle komt voort uit een gedeelde visie én een overlappende doelgroep: vrouwen die zichzelf willen zijn en waarde hechten aan mode die hen versterkt. Waar Libelle inspireert met verhalen en praktische lifestyle-inzichten, biedt Norah toegankelijke mode die perfect aansluit bij het dagelijks leven. Eigentijds, vrouwelijk en comfortabel – deze collectie weerspiegelt precies waar Norah voor staat: kleding waarin elke vrouw zich goed voelt, op elk moment van de dag. “Bij Libelle houden we van mode die je leven makkelijker én leuker maakt. Daarom ben ik zo blij met deze samenwerking met Norah: een collectie vol favorieten die je elke dag met plezier uit de kast trekt,” aldus hoofdredacteur Hilmar Mulder.

Norah X Libelle Credits: Norah

De collectie is met zorg samengesteld door de redactie van Libelle. “Items gemaakt voor vrouwen die zich goed willen voelen in wat ze dragen,” zegt Mulder. “Comfort en stijl hoeven elkaar niet uit te sluiten – dat zie je in elk item terug.”

De favoriete items van de Libelle-redactie vormen het hart van de collectie. Hoofdredacteur Hilmar Mulder heeft natuurlijk ook haar eigen favoriet: “Het champagnekleurige jasje met pofmouwen en een fluweelzachte stof, is absoluut mijn favoriet – luchtig, vrouwelijk en toch krachtig.”

"Want uiteindelijk draait het om één ding: je goed voelen in wat je draagt – elke dag weer." Hilmar Mulder, hoofdredacteur Libelle

De capsulecollectie bestaat uit vier wekelijkse leveringen, de eerste drop is vanaf 6 mei verkrijgbaar. De collectie is te vinden in alle Norah-winkels en online via, en is herkenbaar aan het Favorieten van Libelle-label.