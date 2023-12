NÜ Denmark: Main Autumn collectie 2024

NÜ Denmark haalt de FASHIONLOVER in je naar boven. De combi van design pieces met basics zorgen ook dit seizoen weer voor verrassende effecten. Niemand wil toch doorsnee zijn? Wil je relaxen of juist in partystand naar de leukste feestjes, alles is mogelijk met deze collectie. Maar altijd met het orginele DNA van NÜ Denmark!

Deze levering voor juli,augustus en september hangt vanaf 15 januari klaar in onze showroom.

NÜ Denmark in het kort

Het merk bestaat meer dan 25 jaar en de collectie wordt nog steeds ontworpen door de eigenaresse. Wij, Bodewes Fashion, verkopen het al ruim 22 jaar met veel plezier. Het label is uniek door de combi van exclusieve ontwerpen gecombineerd met commerciëlere items. Je kan er meerdere kanten mee op maar ligt niet op iedere hoek. Mark-up is gemiddeld 2.9 en ze hebben 2 hoofdcollecties en 2 tussencollecties per jaar. NÜ heeft een fijne B2B waar ze speciaal ook nog Fashion Drops voor maken om altijd leuke voorraad te hebben. Het fijne van dit bedrijf is dat er goed mee valt samen te werken en heel service gericht wat klachten en ruilingen betreft.

NÜ Denmark wordt vertegenwoordigd door Bodewes Fashion in Naarden, Energiestraat 9. Voor meer info kunt u mailen naar maaike@bodewes.nl