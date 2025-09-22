Oakley en Meta verleggen hun grenzen met een nieuwe generatie slimme brillen

Na het succes van de Oakley Meta HSTN introduceren de Vanguard het concept van Athletic Intelligence: een samenspel van design en geavanceerde technologie. De brillen zijn beschikbaar in vier kleuren en combineren de iconische PRIZM™-glazen met een 12-megapixel groothoekcamera, open-ear speakers en geavanceerde ruisonderdrukking — ideaal voor lopers of fietsers in een drukke omgeving.

Credits: Oakley

De brillen zijn ontworpen voor lange sessies: comfortabel, compatibel met helmen en petten, water- en stofbestendig (IP67), én gekoppeld aan Garmin en Strava voor realtime performance-tracking. Met een batterijduur van negen uur (uit te breiden tot 36 uur met de oplaadcase) bieden ze zowel flexibiliteit als uithoudingsvermogen.

Credits: Oakley

Francesco Milleri, CEO van EssilorLuxottica: “Met Oakley en Meta brengen we sportexpertise en technologische knowhow samen. De Meta Vanguard bewijst hoe stijl en innovatie elkaar versterken om atleten vooruit te helpen.”

Mark Zuckerberg, CEO van Meta: “Onze samenwerking met Oakley maakt het mogelijk AI te integreren in brillen die zowel dagelijks als sportief inzetbaar zijn. De Meta Vanguard toont wat technologie en performance samen kunnen bereiken.”

Credits: Oakley

De PRIZM™-glazen zijn bovendien verwisselbaar en kunnen aangepast worden aan stijl en lichtomstandigheden. De brillen zijn vanaf vandaag in pre-order verkrijgbaar via de Oakley- en Meta-website voor 549 euro.