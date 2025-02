Oakley line miner™ pro: maximaal zicht, maximale prestatie

Een betere kijk op de bergen, daar mikt Oakley op. De Oakley® Line Miner™ Pro skibril tilt je sneeuwervaring naar een hoger niveau met ongeëvenaarde helderheid en het breedste gezichtsveld ooit in een Oakley goggle.

De Line Miner™ Pro is gemaakt voor skiërs en snowboarders die het uiterste uit hun runs willen halen. Switchlock-technologie zorgt voor razendsnelle lenswissels dankzij zes strategisch geplaatste magneten en twee mechanische sloten. Een extra set lenzen maakt het eenvoudig om te schakelen tussen verschillende weers- en lichtomstandigheden — voor optimale prestaties, ongeacht de omstandigheden.

Met de Prizm™-lenstechnologie en een geavanceerde anti-condenscoating maximaliseert de Line Miner™ Pro het contrast en minimaliseert hij vervorming. Het lensontwerp vergroot het gezichtsveld met 20%, waardoor je perifeer zicht aanzienlijk verbetert. Anders gezegd, meer overzicht, snellere reacties, betere runs.

Beleef een all-weather downhill avontuur met de Line Miner™ Pro en de gehele Oakley® 2024 Snow Collection, nu verkrijgbaar bij geselecteerde Oakley retailers en via oakley.com

Credits: Oakley

Over Oakley

Oakley, opgericht in 1975, is wereldleider op het gebied van productontwerp en sportprestaties. Getest en goedgekeurd door wereldberoemde atleten, neemt Oakley deel aan competitie op het hoogst mogelijke niveau. Met meer dan 850 patenten staat het merk bekend om zijn innovatieve lenstechnologieën, waaronder PRIZM™, die de sportprestaties onder extreme omstandigheden aanzienlijk optimaliseren.

Over Luxottica

Luxottica voert de ranglijsten aan in het ontwerp, de productie en de distributie van brillen binnen de mode, luxe, performance en sport. Eigen merken als Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples en Alain Mikli worden geflankeerd door prestigieuze licenties waaronder Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co, Valentino en Versace. Met een wereldwijde aanwezigheid in meer dan 150 landen en een retailnetwerk dat niet minder dan 9.000 winkels omvat, waaronder de bekende Sunglass Hut, is Luxottica een prominente speler in de internationale brillenindustrie.