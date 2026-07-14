Oakley® betreedt onontgonnen terrein met Infiniloop

Amerikaans brillenmerk Oakley, onderdeel van Luxottica, lanceert een nieuw model genaamd Infiniloop. Volgens het merk is het ontwerp opgebouwd rond het concept van één ononderbroken lijn, met als doel een montuur te maken dat een glas vasthoudt met zo min mogelijk structurele lijnen.

Credits: Oakley®

Het montuur combineert twee materialen: titanium aan de bovenkant en Oakleys eigen O-Matter aan de onderkant, die elkaar op een beperkt aantal punten raken. Door deze constructie blijft er open ruimte rond het glas, waardoor het lijkt te zweven in het montuur in plaats van volledig omsloten te zijn.

Credits: Oakley®

Infiniloop verschijnt in beperkte oplage in twee kleurstellingen: Polished Chrome en Matte Black met Prizm Black-glazen.

De lancering is gekoppeld aan Future Genesis, het fictieve universum dat Oakley gebruikt voor zowel storytelling als productontwerp. Bij de release van Infiniloop hoort een verzamelset stripboeken uit Future Genesis Chapter 2, waarin het verhaal van merkpersonage Maxine Fearlight wordt voortgezet.

Oakley Infiniloop is vanaf 14 juli te koop via Oakley.com en in geselecteerde Oakley-winkels.