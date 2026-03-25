Oakley® limited edition MUZSM Scar

De terugkeer van de Oakley® MUZM Scar als gewild MUZM-artefact uit de archieven, met een geavanceerd ontwerp voor een diepe indruk. De Scar, oorspronkelijk uitgebracht in 2001, was het eerste model van gemengde materialen. Het combineerde een sterk gebogen silhouet met een kenmerkend metalen scharnier, waarmee natuurkunde tot een ware kunstvorm werd verheven.

Als een directe heruitgave van het origineel brengt het de 'mad science' van gisteren naar het heden. Het lichtgewicht Polished Black O Matter™-montuur biedt de hele dag comfort, terwijl het duurzame metalen scharnier zorgt voor een solide en hoogwaardige uitstraling. Voor bescherming tegen de elementen is het originele torische glas voorzien van Prizm™ Black-lenzen die kleur en contrast verbeteren. De lenzen zijn gemaakt van Plutonite® en filteren honderd procent van alle uv-stralen.

Beeld: Oakley

De limited edition Oakley® MUZM Scar verschijnt op 26 maart en is wereldwijd verkrijgbaar online, in geselecteerde Oakley-winkels en bij partners.