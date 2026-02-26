Octobre Éditions nodigt drie kunstenaars uit om zijn iconische jas Will opnieuw vorm te geven

Bij Octobre Éditions worden sommige stukken vanzelf tijdloos. Ontworpen voor dagelijks gebruik, zijn ze gemaakt om lang mee te gaan en door de jaren heen relevant te blijven. Dit jaar viert de jas WILL van het merk zijn tiende verjaardag. Als hoeksteen van de Octobre-garderobe is de WILL een werkjas die wordt gekenmerkt door functionaliteit, duurzaamheid en terughoudendheid, en vormt een uitdrukking van de toewijding van het merk aan doelgericht design. Om deze mijlpaal te markeren, nodigde Octobre Éditions drie kunstenaars uit – elk met een eigen aanpak – om de jas WILL te herinterpreteren. Met volledige creatieve vrijheid herbekeken zij de kenmerkende codes, terwijl ze de identiteit van het model behielden. Het resultaat: drie interpretaties, gevormd door sterke persoonlijke visies, zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke essentie van de jas.

Drie visionairs, één icoon

De jas WILL door Abou Séga

"Séga maakt al deel uit van het verhaal van Octobre sinds het begin," zegt Arthur Person, directeur van het merk. "We hebben lange gesprekken gevoerd over kleding, materialen en vormen. Zijn aanpak is precies, maar tegelijk open." Uit deze uitwisselingen, en in samenwerking met een uitzonderlijke garenproducent, ontstond voor hem een omkeerbare zwarte jas met een sterke focus op materiaal en gevoel, tot in de kleinste details uitgewerkt. Dit stuk weerspiegelt Séga's instinctieve en veeleisende visie op kleding, waarbij textuur, materiaal en afwerking centraal staan.

Abou Séga. Credits: Octobre Éditions

De jas WILL door Guillaume Grando

Octobre Éditions voelde zich vanaf hun eerste ontmoeting aangetrokken tot het werk van Guillaume Grando. Als multidisciplinair kunstenaar verkent Grando licht en reflectie via schilderkunst, tekeningen en experimenten met materialen, waarbij hij vluchtige momenten met helderheid en intentie vastlegt. Voor hem werd de jas WILL een canvas: extra zakken werden toegevoegd om notitieboekjes, penselen en potloden in op te bergen, waardoor het geheel transformeert tot een kunstenaarsuniform. Aan de binnenkant brengen schetsen en woorden - licht, kleur, lijnen, moment – zijn creatieve proces in kaart, waardoor deze jas een krachtige uitdrukking wordt van Grando's visuele taal.

Guillaume Grando. Credits: Octobre Éditions

De jas WILL door ANTM

Een recente maar vanzelfsprekende samenwerking. "We spraken meteen dezelfde taal: een passie voor functionaliteit, materialen en workwear," vertelt Arthur Person. Hun versie van de WILL heeft een rechte, ongecompliceerde pasvorm geïnspireerd op outdoorkleding en wordt vervaardigd uit reststoffen uit vier eerder niet gebruikte Octobre-voorraden. Een bewuste en doordachte benadering die functionaliteit met verantwoordelijkheid verenigt.