Ode aan het ananasblad. Dit afvalproduct is hét duurzame materiaal voor zomer 2022.

Het zomerseizoen is in volle gang, net als de zoektocht naar de perfecte items voor die warmste dagen. Ligt de koffer al klaar? Of je bestemming nou stad of strand is, je kunt nu iets nieuws aan je paklijst toevoegen: ananasstof. Dit innovatieve materiaal speelt de hoofdrol in de nieuwe zomercollectie van Brächa Design.

Ja, ananas dus. Meet Piña, een ananasstof die kan worden gemixt met katoen of linnen. Deze zachte, veelzijdige en 100% vegan stof is een unieke creatie van Brächa Design. Het hoofdingrediënt is het blad van de ananas, wat normaal gesproken een afvalproduct is. De Piña-stof wordt met mangoblad, papaya en cacaoplant op volledig plantaardige wijze van de meest uiteenlopende kleuren voorzien. De duurzame Piña-zomercollectie bestaat onder andere uit de geliefde rugzak en een compacte reisportemonee. In de basiscollectie zijn verder ook shorts, kussens en een baby draagzak te vinden. Maar dat is nog niet alles; naast het ontwikkelen van eigen producten werkt Brächa Design samen met duurzame ontwerpers die op nog meer manieren iets uit het materiaal willen halen. Van tentdoeken tot hoezen voor surfboards, de mogelijkheden zijn oneindig.

Het ambitie van Brächa Design: een eerlijk product bieden, zonder concessies te doen aan de look and feel. Van het verzamalen en verwerken van de ananasbladeren tot het kleuren van de stoffen, alle ontwerpen van het jonge merk worden ethisch geproduceerd op het Indonesische eiland Bali, en zijn gemaakt door lokale ambaschtslieden. Kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden gaan vóór massaproductie. Oprichter Marieke Terpstra zegt daarover: “Mijn belangrijkste doel is om iets duurzaams te maken – mijn producten gaan een leven lang mee en voegen er hopelijk iets aan toe. Niet alleen voor mijn klanten, maar ook voor de geweldige groep mensen die betrokken is bij het maken van de collecties. Ik sta altijd versteld van de lokale creativiteit en can-do mentaliteit. In ieder item zit zoveel liefde en aandacht voor detail verwerkt.”

Brächa Design, eigendom van het merk.