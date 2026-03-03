Oliver Peoples presenteert zijn nieuwste campagne, 'Rendezvous Recall'

Oliver Peoples presenteert met trots zijn nieuwste campagne, Rendezvous Recall. De campagne vindt plaats in Los Angeles, de thuisbasis van het merk, waar veelbelovende intenties en kansen samenkomen. In de hoofdstad van de verhaalkunst worden emoties en vage herinneringen duidelijke boodschappen door de kunst van het filmmaken. De campagnefilm heeft de vorm van een Hollywood-filmtrailer montage. Zonovergoten interieurs, architectonische lijnen en afgemeten gebaren tussen hem en haar nodigen de kijker uit in een verhaal dat een intiem gevoel van herkenbaarheid oproept.

Credits: Oliver Peoples

De setting is het Corazza House, een modernistische, ronde residentie uit de jaren zeventig in Beverly Hills. De campagne, vastgelegd door Dan Martensen, ontvouwt zich als een visueel memoir. Het herbeleeft de warmte, het gemak en de introspectie van een vervlogen tijdperk door een uitgesproken eigentijdse lens. De essentie van het Los Angeles van de jaren zeventig is vertaald naar een verfijnde, architectonische taal die onmiskenbaar Oliver Peoples is.

Het duo wordt afgebeeld in momenten van observatie in plaats van performance. Blikken, pauzes en gebaren onthullen innerlijke verhalen in plaats van openlijke expressie. Deze aanpak creëert een gevoel van authenticiteit en introspectie. De personages lijken het huis te bewonen, niet erin te poseren. Haar aanwezigheid wordt gevormd door de uitgestrekte zalen van het huis. Zijn postuur is geïnspireerd door de hoge, zorgeloze palmbomen. Hun aanwezigheid wordt onderdeel van het verhaal van de architectuur.

Credits: Oliver Peoples

In close-up studies van objecten worden de monturen behandeld als kleine monumenten: designstukken die herinnering, vakmanschap en materiële schoonheid in zich dragen. Hun schaduwen, reflecties en sculpturale contouren dragen bij aan de sfeer van tijdloosheid en emotie. Elk silhouet, de gedurfde acetaten, de zelfverzekerde pilotenbrillen en de diepe kleurenpaletten worden een fysieke verlenging van de omgeving zelf. Ze versmelten met de geometrie, warmte en naturalistische texturen van het huis.

Deze personages volgen een alledaags Californisch verhaal, gevormd door architectuur, emotie en het herkenbare samenspel van licht en design. Het nodigt de kijker uit in een wereld waar nostalgie modern is en verfijning instinctief. Los Angeles onthult zichzelf door het ophalen van herinneringen.

