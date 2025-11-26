OLYMP positioneert zich internationaal als voorloper in verantwoord wolgebruik

Modebedrijf Olymp Bezner KG (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland) behoort wereldwijd tot de toonaangevende merken in het gebruik van mulesing-vrije wol. Dit bevestigt een recent rapport van de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters, waarin Olymp als voorloper in de branche naar voren komt. Vooral op het gebied van transparantie, traceerbaarheid en productetikettering scoort Olymp hoog.

In het onderzoek “Het leed achter de labels” beoordeelt Vier Voeters 102 internationale modebedrijven op de implementatie van inkoopbeleid, transparantie in communicatie en informatievoorziening aan consumenten in webshops en vakhandel. Olymp overtuigt op alle geteste onderdelen en ontvangt topscores voor de etikettering van artikelen met Responsible Wool Standard (RWS)-gecertificeerde vezels, zowel op het product als in de webshop.

“We zijn blij met deze erkenning, maar we zijn nog niet bij het einddoel”, benadrukt Johann Trischberger, operationeel directeur van Olymp Bezner KG. “Al 98,7 procent van onze wol is afkomstig uit mulesing-vrije bronnen. We werken met klem aan een volledige uitsluiting. Onze inzet moet consumenten duidelijke oriëntatie bieden en tonen dat verantwoordelijkheid en mode hand in hand gaan.”

Olymp ondertekent een intentieverklaring tegen lammerenverminking van Vier Voeters en roept samen met 140 andere modemerken de Australische wolindustrie op om de praktijk van mulesing tegen 2030 te beëindigen. Dit betreft een methode waarbij zonder voldoende verdoving huidstroken bij het achterwerk van lammeren worden verwijderd. Deze wereldwijd sterk bekritiseerde methode is onverenigbaar met moderne dierenwelzijnsnormen.

Transparantie vormt een centraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van Olymp. In het duurzaamheidsverslag 2024, gepubliceerd in september 2025, maakt het familiebedrijf zijn activiteiten openbaar in lijn met de richtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), inclusief de geregistreerde datapunten volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Ook in de toekomst wil Olymp het aanbod van duurzamere materialen en de transparantie in de toeleveringsketen consequent uitbreiden. “Ons doel is het meetbaar maken van ecologische verantwoordelijkheid en tegelijkertijd ons merkbelofte geloofwaardig na te leven”, aldus Johann Trischberger.

