Ongetemde passie, geleefde luxe: GANG presenteert herfst 2026
Dark Nature. Untamed Passion. Crafted Luxury.
De herfst/winter 26/27-collectie toont karakter. Een krachtige en intense collectie – rauw, sensueel en vol spanning.
Authentieke vintage denims en rinsed indigotinten ontmoeten zacht corduroy, wollooks, imitatieleer en nylon. De materialen versmelten tot een nieuwe, moderne en zelfverzekerde nonchalance met een verrassende uitstraling.
Warme bruintinten en bordeauxrode schakeringen komen samen met donkere, pure chocoladetinten en rustig beige – een balans tussen kracht en delicate levendigheid. Nieuw geïnterpreteerde combinaties geven de look een vrouwelijke coolness – ontspannen, maar met een bijzondere uitstraling. De silhouetten blijven veelzijdig: vrouwelijk of androgyn, casual of elegant, altijd veranderlijk. Multifunctionele items bepalen de stijl – casual voor overdag, zelfverzekerd met een vleugje glamour voor de avond.
Denim blijft het hart van de collectie en is stoer. Zwarte denim, vintage wassingen, studs en subtiele destroyed details maken een statement. Volume is key – van loose tot palazzo, O- en barrel-vormen. Strakke, rechte pasvormen winnen aan kracht, terwijl nauwsluitende stijlen zelfverzekerd terugkeren.
Combine Your Passion.
Gemak is geen stijl. Het is een keuze.
