Onitsuka Tiger brengt sneaker Rotemit uit, geïnspireerd op volleybalschoenen jaren 80

Japans schoenenmerk Onitsuka Tiger introduceert de Rotemit, een nieuwe court sneaker die volgens het merk is gebaseerd op de volleybalschoenen die Onitsuka Tiger in de jaren 80 uitbracht. Het model is in juli 2026 gelanceerd in India.

De zool is opnieuw vormgegeven met de kenmerkende verticale streepdetaillering van het merk en heeft een gebogen profiel. Daarmee onderscheidt de Rotemit zich volgens Onitsuka Tiger van bestaande modellen als de GSM en de Lawnship.

De schoen is gemaakt van suède met een matte nylon overlay. De Rotemit is verkrijgbaar in vijf kleurstellingen: Cream/Birch, White/Black, Black/White, Blue/White en Yellow/Brown.

De schoen heeft een FF Blast-tussenzool en een buitenzool met een door Asics ontwikkeld rubbercompound in de voorvoet.