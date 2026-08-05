Onitsuka Tiger lanceert Astro Boy-collectie voor herfst/winter 2026

Japans schoenen- en modemerk Onitsuka Tiger brengt een capsulecollectie uit rond het Japanse anime- en mangakarakter Astro Boy, als onderdeel van de FW26-collectie. Volgens het merk combineert de collectie nostalgische elementen met eigentijdse streetwear.

Credits: Onitsuka Tiger

Volgens het merk verwijst de capsule naar kenmerkende elementen van het personage, zoals de gele laarzen van Astro Boy, originele graphics met het personage, geborduurde motieven en prints geïnspireerd op spuitverf. De collectie omvat dames- en herenkleding, waaronder hoodies, sweatshirts, T-shirts met print, oversized silhouetten, cropped T-shirts, overhemden en shorts, gemaakt van katoen.

Credits: Onitsuka Tiger

Daarnaast brengt Onitsuka Tiger accessoires uit binnen de collectie, zoals caps en rugzakken met geborduurde Astro Boy-details, uitneembare sleutelhangers in de vorm van het personage, prints en metalen logodetails.

Onitsuka Tiger zegt met de collectie invulling te geven aan zijn ambitie om mode, kunst en cultuur samen te brengen.