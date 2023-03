Only for Men rebrandt naar OFM.

Na twintig jaar gaat moderetailer Only for Men om naar OFM. Met de rebranding onthult het merk, community én boetiek warenhuis, met mode voor alle mannen, de beste versie van zichzelf. Compleet met nieuwe huisstijl en meer focus op inspiratie.

Als het ware wordt OFM. het nieuwe jasje van de moderetailer, waarmee ze zich neerzetten als modewarenhuis waar de man zich thuis voelt. Met fris kleurgebruik, opvallende fotografie met focus op de ‘punt’ en een compleet nieuw logo. De persoonlijke service en sfeer, die klanten van de retailer gewend zijn, blijven uiteraard.

Sinds de oprichting in 2002 gingen we van ‘Outlet for Men’ naar ‘Only for Men’ We proberen het de mannen nog makkelijker te maken met OFM. Simpelweg door onze naam af te korten. Menno Dings, Head of Brand, Marketing & eCommerce bij OFM.

Beeld: OFM.

Mode voor alle mannen.

Als merk, community én boetiek warenhuis biedt OFM. een plek waar de man zich thuis voelt. Gemak en ervaring staan hierbij centraal. Binnen de winkelbeleving gaat het namelijk niet alleen om een nieuwe outfit, maar ook om hoe je je erin voelt. Hun aanbod is er voor alle mannen. Daarom vindt de retailer het belangrijk om de gast goed te kennen en tijd te steken in gastvrijheid die verder gaat dan het vinden van de juiste maat. Om dit te bewerkstelligen is oa. de samenwerking met partners zoals Warsteiner, Kwekkeboom en Old Amsterdam opgezocht.

Tuurlijk, kleren maken de man. Maar… Het gaat ons niet om het uiterlijk, juist om het innerlijk. Bij ons mag en kan je zijn wie je wil zijn. Geen punt. Wij helpen jou om de beste versie van jezelf te zijn! Onze merkbelofte is niet voor niets ‘je kan het aan’. Menno Dings, Head of Brand, Marketing & eCommerce bij OFM.

Beeld: OFM.

Op naar landelijke dekking

Met een twintigtal winkels is OFM. op weg naar landelijke dekking. Vorige week werd de nieuwste winkel geopend in het Zeeuwse Sluis, geheel in de nieuwe stijl. Ook werd de webshop eind vorig jaar al in een nieuw jasje gestoken. Op deze manier wordt er rekening gehouden met een optimale klantreis en merkbeleving, zowel online als offline.

OFM. pakt groot uit

Met een tv-commercial, radiospot en reclamemasten pakt de moderetailer groot uit om hun merkbekendheid te vergroten. In deze reclamespot zijn heel verschillende mannen in heel verschillende outfits te zien. Ze willen dat ongeacht je persoonlijke stijl de ‘Ooh’s’ en ‘Aah’s’ je om de oren vliegen. Bij OFM. kan elke man de beste versie van zichzelf zijn.