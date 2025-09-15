Only lanceert t-shirtprogramma gemaakt van gerecyclede textiel

Als onderdeel van BESTSELLER's voortdurende inspanningen om textiel-tot-textiel gerecycled polyester te integreren in haar toeleveringsketen, heeft hun toonaangevende damesmerk ONLY een jersey-programma van basic tops omgezet naar gerecycled polyester gemaakt van textielafval. De eerste modellen zijn reeds verkrijgbaar in de winkels.

Naast esthetiek en performance, draagt materiaalkeuze significant bij aan de milieu-impact. Het is daarom essentieel om prioriteit te geven aan en te investeren in innovatieve en gerecyclede oplossingen.

Dit initiatief van ONLY onderstreept BESTSELLER's strategische focus op het verminderen van de behoefte aan nieuwe grondstoffen, waaronder polyester. Het project is een samenwerking tussen ONLY, textiel-tot-textiel recyclingbedrijf RE&UP, en de Turkse kledingproducent Deniz.

Verschillende grote merken van BESTSELLER integreren actief gerecyclede materialen in hun bestaande collecties, waaronder de populaire "Never Out Of Stock" (NOOS) collectie, bekend om haar klassieke, tijdloze basics die seizoen- en trendoverstijgend zijn.

Idealiter wordt gerecycled polyester gewonnen uit textiel-tot-textiel recyclingprocessen. BESTSELLER investeert in en werkt samen met verschillende innovatieve technologiebedrijven in dit veld om zowel innovatie als schaalbaarheid te garanderen.

RE&UP, gespecialiseerd in next-gen textiel-tot-textiel recycling, gebruikt een combinatie van mechanische en thermo-chemische processen. Hun modulaire technologie is in staat om katoen en polyester te scheiden en te regenereren tot ‘nieuw’ hoogwaardig gerecycled katoen en gerecycled polyester.

Innovatie en kwaliteit

“RE&UP deelt onze toewijding aan innovatie en kwaliteit, en hun textiel-tot-textiel gerecyclede polyester voldoet aan de hoge eisen die wij stellen aan onze producten. Dit stelt ons in staat om kleding te creëren van afgedragen kleding en textielafval uit fabrieken, met dezelfde performance en duurzaamheid alsof het gemaakt is van nieuw polyester,” zegt Pernille Tøttrup, Sourcing Process Manager bij ONLY.

In de eerste productierun zijn 11 modellen omgezet van conventioneel polyester naar RE&UP next-gen gerecycled polyester, waarbij de meeste modellen exclusief gelanceerd zijn voor ONLY RETAIL STORES. Dit staat gelijk aan meer dan 100.000 t-shirts. RE&UP is momenteel bezig haar capaciteit te vergroten, met de ambitie om 1 miljoen ton textielafval te verwerken tegen 2030.

“Deze samenwerking laat zien dat textiel-tot-textiel recycling geen verre ambitie is, maar nu al industrie-klare, kosteneffectieve vezels oplevert. Het transformeren van de industrie is ongetwijfeld een complex en langdurig proces, maar door samen te werken met partners zoals ONLY, laten we zien hoe gerecycled polyester uit textielafval een reëel en schaalbaar alternatief kan zijn voor nieuwe grondstoffen,” zegt Ozgur Atsan, CCO bij RE&UP.

150.000 jacks

Eerder dit jaar heeft BESTSELLER herenmerk JACK & JONES ook succesvol een NOOS bomberjack omgezet naar gerecycled polyester gemaakt van textielafval. Dit betrof hun bestverkochte model ‘Rush’, wat neerkomt op 150.000 kledingstukken.

"We zijn actief bezig onze benadering van materialen te hervormen, waarbij we prioriteit geven aan een verschuiving van conventioneel naar biologisch katoen en van nieuw naar gerecycled polyester,” legt BESTSELLER's Head of Sustainability, Dorte Rye Olsen, uit. Ze voegt toe: “In een ideale wereld zouden alle textielproducten deel uitmaken van een circulair productiesysteem zodra ze afgedragen zijn. Hier zien we voorbeelden van hoe dit kan worden bereikt. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat er nog een lange weg te gaan is. Daarom, naast het verkennen en investeren in textiel-tot-textiel oplossingen, breiden we momenteel ook ons gebruik van gerecyclede materialen uit andere afvalstromen uit.”

BESTSELLER’s polyester materiaal doelstellingen

Tegen eind 2025 is het BESTSELLER's doel om 50 procent van haar polyester uit gerecycled polyester of andere alternatieven te halen. In het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 juli van dit jaar, steeg dit cijfer van 20 naar 32 procent.

Om dit doel te bereiken, neemt BESTSELLER verschillende noodzakelijke stappen, waaronder verbeterde samenwerking met leveranciers om een consistentere input van gerecycled polyester te faciliteren en verhoogde transparantie binnen de toeleveringsketen om de voortgang nauwlettend te volgen. Daarnaast zijn materiaaldoelstellingen opgenomen in een bonusregeling voor alle BESTSELLER medewerkers, mocht het modebedrijf een aantal vastgestelde duurzaamheidsdoelen bereiken.

In de aankomende herziening van de Fashion FWD strategie zal BESTSELLER een nieuwe doelstelling voor 2030 vaststellen voor gerecycled polyester. Deze nieuwe doelstelling zal zich niet alleen richten op het percentage gerecycled polyester, maar ook op het integreren van textiel-tot-textiel polyester en next-gen innovatieve materialen in de productieprocessen.

