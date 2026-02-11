Only SS26: Vibras de Ibiza

ONLY nodigt je deze zomer uit om het tempo te verlagen, diep adem te halen en jezelf onder te dompelen in het ultieme eilandgevoel. De SS26-campagne van het merk laat zich inspireren door Ibiza — zowel als bestemming als state of mind: vrij, ongedwongen en stijlvol nonchalant. Die ontspannen houding wordt perfect belichaamd door de Belgische zussen Daima en Daili Perez, die het karakter van de collectie op een natuurlijke manier tot leven brengen.

De collectie speelt met luchtige silhouetten die moeiteloos met het lichaam meebewegen. Zachte, natuurlijke tinten roepen het beeld op van zongebleekte stranden, terwijl sprankelende accenten de pure schoonheid van het eiland weerspiegelen. Van rustige ochtenden aan zee tot intieme avonden in goed gezelschap: de zomer van '26 draait om opladen op je eigen manier, altijd met gevoel voor stijl.

ONLY kiest voor een stylingbenadering waarin comfort en expressie samenvallen. De collectie nodigt uit tot combineren zonder regels en benadrukt persoonlijkheid boven perfectie - een duidelijke verschuiving naar ease als ultiem statement.

Credits: ONLY

De gezichten van een moeiteloos zomergevoel

Als brand ambassadors brengen de zussen Perez het gevoel achter 'Vibras de Ibiza' tot leven. Daima en Daili stralen een natuurlijke warmte en vrijheid uit, diep geworteld in hun Cubaanse roots. In hun aanwezigheid wordt het eilandgevoel tastbaar: een sfeer van rust, licht en moeiteloze schoonheid die naadloos aansluit bij de geest van de collectie.

De collectie is vanaf april verkrijgbaar bij verschillende multimerkenboetieks.