Ontdek de nieuwe Kidzroom collectie: klaar voor iedere kleine ontdekker

Wonderful Worlds

Credits: VADOBAG

De betoverende Wonderful Worlds, collectie is perfecte metgezel voor elk avontuur, de rugzak is volledig doorgestikt, wat de tassen een zachte, moderne en speelse uitstraling geeft. Deze lijn is niet alleen leuk om te zien, maar ook een bewuste keuze: alle tassen zijn namelijk gemaakt van 100% gerecycled polyester.

Of je nu kiest voor vrolijke vliegtuigjes of lieve hartjes - de Wonderful Worlds-collectie past bij elke gelegenheid en maakt iedere schooldag een feestje.

Nostalgia

Credits: VADOBAG

Voor de nieuwsgierige ontdekkers is er de Nostalgia-collectie. Deze lijn herken je aan de unieke kleuren en retro-geïnspireerde patronen. De collectie bestaat uit verschillende formaten, zodat er voor elke grote of kleine avonturier een passende tas is.

Van speelgoed tot lunchbox en een favoriete knuffel — alles past gegarandeerd in deze Nostalgia-tassen.

Little Story

De Little Story-collectie is gemaakt voor grote avonturen. 0ok al doen de naam en de kleinste formaten soms anders vermoeden. Deze tassen zijn verkrijgbaar in meerdere maten en uitgevoerd in vrolijke prints zoals auto's, beertjes en frisse kleurcombinaties.

Van blauw tot rood en van speels tot stoer: deze collectie heeft het allemaal.

Met deze nieuwe collecties bewijst Kidzroom opnieuw dat stijl, functionaliteit en duurzaamheid perfect samengaan. Welke tas kiest jouw kleine avonturier?