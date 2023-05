Ontdek de nieuwe Spring Summer' 23 collectie van Hang Eleven

Hang Eleven heeft afgelopen maand haar beste collectie ooit gelanceerd. Van een strandvakantie tot een citytrip, de nieuwe Spring Summer' 23 collectie heeft de outfits die je nodig hebt voor deze zomer. De collectie bestaat uit een uitgebreide lijn van nieuwe oversized t-shirts, zomer truien, shorts en accessoires. Alles in het teken van de nieuwe Embrace The Unknown campagne.

Beeld: Hang Eleven, eigendom van het merk.

Daarnaast introduceert Hang Eleven in haar wij in onze nieuwe Spring Summer' 23 collectie de nieuwe Hang Eleven Classic lijn. Essentials in premium kwaliteiten en unieke kleuren. Later dit jaar zal deze lijn verder uitgebreid worden met nieuwe stijlen.

Beeld: Hang Eleven, eigendom van het merk.