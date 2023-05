Ontdek de vrolijke collectie van DAME BLANCHE: kleurrijke prints en speelse details voor elk moment

DAME BLANCHE is een Belgisch damesmerk dat zich onderscheidt door haar frisse en modieuze stijl, met oog voor draagbaarheid en gevoel voor stijl. Geïnspireerd door geestige graphics, prachtige prints en eigenzinnige details, biedt DAME BLANCHE een collectie die nooit te serieus is en nooit te saai.

Het merk is ontstaan uit de verbeelding van drie ervaren modeprofessionals, Dirk Stesses, Tamara Van Doren en Harry Loubry, die hun roots hebben in Antwerpen. Met trots produceren zij een groot deel van hun producten in België en ondersteunen zij lokale breigoedfabrikanten.

Beeld: DAME BLANCHE, eigendom van het merk.

De DAME BLANCHE collectie is een feest van kleur en prints, met kleding die een twist heeft en een eigenzinnige uitstraling heeft. Wat DAME BLANCHE zo bijzonder maakt, is haar vermogen om persoonlijke flair te mengen met de dresscode van het moment. Of je nu een festival bezoekt of een formele bijeenkomst hebt, DAME BLANCHE heeft de perfecte outfit om je te laten opvallen en je comfortabel te voelen.

Een hoogtepunt van de zomercollectie van DAME BLANCHE zijn de vrolijke prints en kleuren, die een gevoel van vreugde oproepen. Het is een voorbeeld van de speelsheid die het merk zo uniek maakt. Of je nu kiest voor een blouse, jurk of jumpsuit, de vrolijke prints zijn een echte eyecatcher die je outfit compleet maken.

Kortom, DAME BLANCHE is een merk dat de mode nooit te serieus neemt en altijd op zoek is naar een vleugje humor en eigenzinnigheid. Met haar draagbare en stijlvolle collecties weet het merk de perfecte balans te vinden tussen trendy en tijdloos. Dus als je op zoek bent naar iets speciaals om je garderobe op te fleuren, is DAME BLANCHE zeker een merk om in de gaten te houden.

