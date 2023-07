Ontdek het nieuwe comfort en fashion concept van Australian Footwear: alles wat jouw voeten nodig hebben

Australian Footwear lanceert deze winter een nieuw comfort concept. Een sneaker met hét ultieme comfort en fashion gevoel. De Connery sneaker.

Stretch materiaal op de neus

Het stretch materiaal op de neus past zich perfect aan de vorm van je voeten aan, wat zorgt voor extra comfort en flexibiliteit.

Uitneembaar leren voetbed

De comfort sneaker heeft een uitneembaar leren voetbed. Zo kun je de schoenen helemaal aanpassen aan jouw persoonlijke wensen en behoeften.

G en H breedte

Elke voet is anders en daarom hebben we onze comfort sneaker ontwikkeld in zowel G- als H-breedtematen. Of je nu smalle of brede voeten hebt, je kunt er zeker van zijn dat de optimale pasvorm wordt gegarandeerd.

Lightweight zool

De lightweight zool van de Connery sneaker maakt de schoen extra licht en comfortabel. Je zult nauwelijks merken dat je ze aan hebt! Memory foam techniek

In de zool is memory foam geplaatst voor optimale demping, waardoor je bij elke stap die je zet een zacht gevoel ervaart. De demping zorgt ervoor dat schokken worden opgevangen en je voeten minder snel vermoeid raken.

Fashion

Je hoeft niet langer te kiezen tussen een comfort schoen en een stijlvolle look. De Connery heeft namelijk beide aspecten. De kleuren zijn dan ook gebaseerd op te laatste trends.

Kortom, onze nieuwe comfort sneaker combineert innovatieve technieken en fashiontrends om jou de best mogelijke sneakerervaring te bieden. Het concept is in de winter voor het eerste gelanceerd en zal worden voortgezet naar de zomercollectie. Ben je benieuwd geworden naar dit geweldige nieuwe concept? Neem dan snel contact met ons op.