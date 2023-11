Ontdek Monk & Anna's nieuwe collectie 'Flowing Thoughts'

Yes, it is here! De nieuwe collectie “Flowing thoughts” van Monk & Anna is een feit.

Monk & Anna, een Nederlands merk opgericht in 2016 door drie creatievelingen die graag een verhaal vertellen door puur producten te maken die ze zelf mooi vinden. De naam Monk & Anna is gebaseerd op de karakters in de King Kong film. Geïnspireerd door de liefde voor Japan, natuur, mode en vakmanschap is het merk inmiddels uitgegroeid tot een breed en uniek assortiment. De basis bestaat uit tassen aangevuld met bijpassende lifestyle en stationery producten.

Credits: Monk & Anna

Monk & Anna maakt gebruik van verschillende materialen en neutrale kleuren. Maar af en toe wordt een kleur of stof toegevoegd die juist contrasteert met de anderen om een collectie extra karakter te geven. Elk product heeft een eigen naam, een eigen verpakking en een eigen verhaal. Twee van de favorieten spreuken zijn : ‘the universe is not made of atoms, but of tiny stories’ “ en “when the sun goes down and the half moon is up it's time to go dancing together with farou”.

Ieder voor- en najaar brengt Monk & Anna een nieuwe collectie uit. Kleine collecties met inmiddels tijdloze klassiekers als de shoulder bags Farou, Soma en de backpack Herb. Uiteraard is er ook aandacht voor duurzaamheid. Zo werd de nieuwe Flowing thoughts collectie gemaakt van gerecycled PU leer om die voetafdruk in deze wereld zo klein mogelijk te houden.

Credits: Monk & Anna

Flowing Thoughts is het vervolg op de SS23 collectie Blooming Steps. De nieuwe AW23 collectie is geïnspireerd op de winterperiode en retro feel met kleuren als Dark Wood, Willow Blue Sky en Sand. Naast de klassieke modellen worden drie nieuwe tassen geïntroduceerd. De Mitsu shoulder bag, Masaki handbag en Narumi shopper. Maar ook in deze collectie uiteraard de bekende sokken, bucket hats en phone pouches. De eyecatcher deze keer is de warm groene retro stof uitgevoerd in een Farou shoulder bag, notebook, bucket hat en de Baya shopper.

Credits: Monk & Anna

Extra in deze collectie zijn de sieraden. Oorbellen, armbanden en kettingen in bijpassende kleuren verpakt in een eigen linnen pouch. Net als de andere artikelen hebben ze een zeer eerlijke prijs en zijn het ideale cadeaus voor de komende feestdagen. Voor iemand anders of voor jezelf. “Feel the warmth in the cozy times”

Credits: Monk & Anna