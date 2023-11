Op Black Friday gaat Kuyichi op zwart

We moeten de mode-industrie ‘unfashionen’, dat is een feit. Maar waarom? De snelle mode-industrie is afhankelijk van trends, globalisering en het gemakkelijk beschikbaar maken van kleding voor consumenten. Er is geen controle op wat er echt nodig is in onze kledingkasten. We zoeken vaak naar de korte kick die een aankoop geeft in plaats van kwaliteit voor de lange termijn. Daarom zouden we bewuste consumptie moeten prioriteren om een essentiële verandering in gang te zetten. We zien een ‘unfashioned’ industrie voor ons waar massaproductie en overmatig gebruik van onze natuurbronnen niet langer aan de orde zijn.

Unfashion de mode-industrie

Op Black Friday worden prijzen die al laag en oneerlijk geprijsd zijn nog lager. Kuyichi heeft een ‘no sale’-beleid. Daarom doet Kuyichi niet mee aan Black Friday. We slaan de gekte van de uitverkoop over en doneren in plaats daarvan een deel van onze omzet aan humanitaire doelen. We verkopen liever minder en kiezen in plaats daarvan voor kwaliteitsproducten, visie en klanten die samen met ons willen deelnemen aan de 'unfashion' transitie. Black Friday is voor ons net als elke andere dag. De enige manier waarop wij black zijn deze vrijdag is door de Forever Black stijlen te dragen die gemaakt zijn van TENCEL Modal Black vezels. TENCEL is een handelsmerk van Lenzing AG. Zwarte denim stijlen die zelfs na 50 wasbeurten zwart blijven!

We steunen de overlevenden van de aardbeving in Turkije

In februari 2023 werd Turkije getroffen door een zeer krachtige aardbeving met een kracht van 7,8 magnitude. Het was een schokkende en verwoestende situatie voor iedereen. Er zijn nog steeds mensen die dagelijks de impact voelen van deze natuurramp. Ze lijden onder werkloosheid, economische en huisvestingsproblemen of het onvermogen om hun opleiding voort te zetten. De meeste van onze leveranciers zijn gevestigd in Turkije. Daarom was het kiezen van dit goede doel een logische keuze. We weten dat de wereld momenteel de aandacht heeft voor andere conflicten, maar voor ons is de relatie die we hebben met onze leveranciers cruciaal. Daarom willen we 10% van de inkomsten van het Black Friday-weekend doneren aan degenen die het nodig hebben. Bovendien, als klanten zich inschrijven of al ingeschreven zijn voor onze nieuwsbrief, zullen we dit percentage verhogen tot 20% voor dat weekend.

Credits: Kuyichi

Ahbap vereniging

We zijn geen experts op het gebied van goede doelen in Turkije. Daarom vroegen we onze leveranciers in de buurt van de getroffen regio aan welk doel we de donaties moesten geven. Ahbap is de stichting die werd aangeraden. Ahbap is een samenwerkingsverband dat hulp biedt aan mensen in nood. Ze zorgen voor onderdak, voedsel en medische benodigdheden voor de getroffenen. Hun beweging wil bijdragen aan moderne en duurzame netwerken voor hulpverlening en tegelijkertijd de locale cultuur beschermen.

Ahbap levert extern geverifieerde rapporten waarin hun uitgaven aan het publiek worden uitgelegd. Wij houden van dit niveau van transparantie en zijn ervan overtuigd dat onze donatie goed gebruikt zal worden. Als je geen nieuwe pure goods nodig hebt, maar wel een bijdrage wilt leveren; altijd fijn als je zelf wilt doneren aan Ahbap. Tijdens Black Friday draait alles om het scoren van goede deals voor jezelf, maar we dagen je uit om je humanitaire kant niet uit het oog te verliezen.

“Als je nieuwe kleren koopt, zorg er dan voor dat je er echt blij van wordt en niet alleen de laatste trends volgt.”

Waarom je niet gek moet worden tijdens Black Friday

We willen consumenten bewust maken van de effecten van fast fashion-productie. Door bewustwording van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de enorme hoeveelheid afval die ontstaat als er geen goede eindbestemming is voor onze kleding. Als je nieuwe kleren koopt, zorg er dan voor dat je er echt blij van wordt en niet alleen de laatste trends volgt. Probeer ethische en milieubewuste merken te steunen die een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Laten we aanstaande Black Friday samen de mode-industrie ‘unfashionen’.